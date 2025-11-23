Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός: Με Μπακασέτα η ενδεκάδα του Μπενίτεθ

Παναθηναϊκός : Δείτε τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για τους έντεκα που θα ξεκινήσουν την αναμέτρηση κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Πανσερραϊκό (23/11 17:00), ευελπιστώντας να συνεχίσει το νικηφόρο σερί που έχει «χτίσει» μετά τις επικρατήσεις απέναντι σε Μάλμε και ΠΑΟΚ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έκανε ιδιαίτερες εκπλήξεις στις επιλογές του για την ενδεκάδα, έχοντας να αντιμετωπίσει τις νέες απουσίες του Φίλιπ Τζούρισιτς, λόγω τιμωρίας για κίτρινες κάρτες και του Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι, λόγω ίωσης.

Κάτω από τα γκολποστ επιλέχθηκε ο Αλμπάν Λαφόν, με τους Γεντβάι, Πάλμερ - Μπράουν, Τουμπά και Μλαντένοβιτς να συνθέτουν την αμυντική τετράδα.

Στο χώρο του κέντρου ξεκινούν οι Τσιριβέγια, Σιώπης και Μπακασέτας, με τους Τετέ, Ζαρουρί και Πάντοβιτς στην τριάδα της επίθεσης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.