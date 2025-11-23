Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός: Με Μπακασέτα η ενδεκάδα του Μπενίτεθ
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 23 Νοεμβρίου 2025, 16:16
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός: Με Μπακασέτα η ενδεκάδα του Μπενίτεθ

Παναθηναϊκός: Δείτε τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για τους έντεκα που θα ξεκινήσουν την αναμέτρηση κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Πανσερραϊκό (23/11 17:00), ευελπιστώντας να συνεχίσει το νικηφόρο σερί που έχει «χτίσει» μετά τις επικρατήσεις απέναντι σε Μάλμε και ΠΑΟΚ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έκανε ιδιαίτερες εκπλήξεις στις επιλογές του για την  ενδεκάδα, έχοντας  να αντιμετωπίσει τις νέες απουσίες του Φίλιπ Τζούρισιτς, λόγω τιμωρίας για κίτρινες κάρτες και του Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι, λόγω ίωσης.

Κάτω από τα γκολποστ επιλέχθηκε ο Αλμπάν Λαφόν, με τους Γεντβάι, Πάλμερ - Μπράουν, Τουμπά και Μλαντένοβιτς να συνθέτουν την αμυντική τετράδα.

Στο χώρο του κέντρου ξεκινούν οι Τσιριβέγια, Σιώπης και Μπακασέτας, με τους Τετέ, Ζαρουρί και Πάντοβιτς στην τριάδα της επίθεσης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός: Ανησυχία για Τσιριβέγια - Αποχώρησε τραυματίας και ο Λαφόν
23 λεπτά πριν Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός: Ανησυχία για Τσιριβέγια - Αποχώρησε τραυματίας και ο Λαφόν
BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: Εύκολο πέρασμα από τη Θεσσαλονίκη για τον Ολυμπιακό
32 λεπτά πριν Greek Basketball League: Εύκολο πέρασμα από τη Θεσσαλονίκη για τον Ολυμπιακό
SUPER LEAGUE
Super League 2: Νίκες για Αστέρα Τρίπολης Β’ και Πανιώνιο – Τα αποτελέσματα
57 λεπτά πριν Super League 2: Νίκες για Αστέρα Τρίπολης Β’ και Πανιώνιο – Τα αποτελέσματα
SUPER LEAGUE
LIVE Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός για την 11η αγωνιστική της Super League
2 ώρες πριν LIVE Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός για την 11η αγωνιστική της Super League
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved