ΑΕΚ - Άρης: Με Φαμπιάνο αλλά χωρίς δέκα παίκτες στη Νέα Φιλαδέλφεια οι Θεσσαλονικείς

Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά δέκα απουσίες μετράει ο Μανόλο Χιμένεθ για τον Άρη ενόψει του ντέρμπι της Κυριακής (23/11) με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλάδέλφεια.

Οι «κίτρινοι» της Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσαν το Σάββατο (22/11) την προετοιμασία τους με τον Ισπανό τεχνικό να ανακοινώνει τους «εκλεκτούς» του για το παιχνίδι με την Ένωση, υπολογίζοντας στις υπηρεσίες του Φαμπιάνο.

Αντίθετα, ο Μανόλο Χιμένεθ έχει δέκα απουσίες να διαχειριστεί, αφού ο Κώστας Γαλανόπουλος είναι τιμωρημένος, ο Χαμζά Μεντίλ κρίθηκε ανέτοιμος, οι Φρέντρικ Γένσεν, Γκαμπριέλ Μισεουί, Τίνο Καντεβέρε και Τάσος Δώνης είναι τραυματίες, ενώ εκτός έμειναν και οι Κώστας Χαρούπας, Εμιλιάνο Καράι, Μιχάλης Βοριαζίδης και Σαραφιανός Παπασαραφιανός.

Έτσι, στην αποστολή του Άρη μετέχουν οι: Μάικιτς, Διούδης, Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Φρίντεκ, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Ρόουζ, Ράτσιτς, Μόντσου, Σίστο, Πέρεθ, Ντούντου, Μορουτσάν, Νινγκ, Μορόν, Αλφαρελά, Γιαννιώτας, Παναγίδης.