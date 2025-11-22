Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ - Άρης: Με Φαμπιάνο αλλά χωρίς δέκα παίκτες στη Νέα Φιλαδέλφεια οι Θεσσαλονικείς
Onsports team 22 Νοεμβρίου 2025, 22:54
SUPER LEAGUE / Άρης

ΑΕΚ - Άρης: Με Φαμπιάνο αλλά χωρίς δέκα παίκτες στη Νέα Φιλαδέλφεια οι Θεσσαλονικείς

Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά δέκα απουσίες μετράει ο Μανόλο Χιμένεθ για τον Άρη ενόψει του ντέρμπι της Κυριακής (23/11) με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλάδέλφεια.

Οι «κίτρινοι» της Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσαν το Σάββατο (22/11) την προετοιμασία τους με τον Ισπανό τεχνικό να ανακοινώνει τους «εκλεκτούς» του για το παιχνίδι με την Ένωση, υπολογίζοντας στις υπηρεσίες του Φαμπιάνο.

Αντίθετα, ο Μανόλο Χιμένεθ έχει δέκα απουσίες να διαχειριστεί, αφού ο Κώστας Γαλανόπουλος είναι τιμωρημένος, ο Χαμζά Μεντίλ κρίθηκε ανέτοιμος, οι Φρέντρικ Γένσεν, Γκαμπριέλ Μισεουί, Τίνο Καντεβέρε και Τάσος Δώνης είναι τραυματίες, ενώ εκτός έμειναν και οι Κώστας Χαρούπας, Εμιλιάνο Καράι, Μιχάλης Βοριαζίδης και Σαραφιανός Παπασαραφιανός.

Έτσι, στην αποστολή του Άρη μετέχουν οι: Μάικιτς, Διούδης, Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Φρίντεκ, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Ρόουζ, Ράτσιτς, Μόντσου, Σίστο, Πέρεθ, Ντούντου, Μορουτσάν, Νινγκ, Μορόν, Αλφαρελά, Γιαννιώτας, Παναγίδης.



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Κίνηση ανθρωπιάς από τον Κώστα Σλούκα
35 λεπτά πριν Κίνηση ανθρωπιάς από τον Κώστα Σλούκα
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ - Άρης: Με Φαμπιάνο αλλά χωρίς δέκα παίκτες στη Νέα Φιλαδέλφεια οι Θεσσαλονικείς
1 ώρα πριν ΑΕΚ - Άρης: Με Φαμπιάνο αλλά χωρίς δέκα παίκτες στη Νέα Φιλαδέλφεια οι Θεσσαλονικείς
SUPER LEAGUE
Super League: Στο +5 ο Ολυμπιακός μετά την «τριάρα» - Η βαθμολογία πριν το ΑΕΚ - Άρης
1 ώρα πριν Super League: Στο +5 ο Ολυμπιακός μετά την «τριάρα» - Η βαθμολογία πριν το ΑΕΚ - Άρης
BASKET LEAGUE
Ανακοίνωση-απάντηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην πλευρά Μυστακίδη
2 ώρες πριν Ανακοίνωση-απάντηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην πλευρά Μυστακίδη
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved