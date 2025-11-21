ΑΕΚ - Άρης: Η Κ19 θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο «Σεραφείδειο» σε αγώνα της Super League Κ19

Ιστορική στιγμή για την Κ19 της ΑΕΚ, η οποία θα υποδεχθεί την αντίστοιχη ομάδα του Άρη στο «Σεραφείδειο», εκεί όπου θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε αναμέτρηση της Super League Κ19.

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ γνωστοποίησε τη συγκεκριμένη κίνηση κι απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο της ομάδας να δώσει το «παρών» στα Σπάτα.

Το ΑΕΚ – Άρης για τη Super League K19 είναι προγραμματισμένο για το μεσημέρι της Κυριακής (23/11), στις 13:00.

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Η Κ19 της ΑΕΚ υποδέχεται την αντίστοιχη του Άρη την Κυριακή (13.00) και θα είναι η πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσει ως έδρα το Σεραφείδειο για αγώνα της Super League K19.

Το γήπεδο στα Σπάτα θα ανοίξει τις πύλες του και τα παιδιά της ΑΕΚ περιμένουν την υποστήριξη του κόσμου σε αυτόν τον πολύ σημαντικό αγώνα.

Η ομάδα της ΑΕΚ βρίσκεται και θέλει τη νίκη που θα την κρατήσει εκεί. Κυρίως, όμως, θέλει κοντά της τους φιλάθλους, ώστε να τους δώσει την ευκαιρία να διαπιστώσουν την καλή δουλειά που γίνεται στην Ακαδημία».