ΚΕΔ: Στον... πάγκο Βεργέτης και Παπαδόπουλος

Οnsports Τeam

Διαιτητής και varistas που "σφράγισαν" την νίκη του Ολυμπιακού επί της Κηφισιάς, έμειναν ατιμώρητοι αλλά εκτός ορισμών της 11ης αγωνιστικής.

Ατιμώρητοι μεν, στο.. ψυγείο (της 11ης αγωνιστικής) δε οι Βεργέτης και Παπαδόπουλος οι οποίοι ήταν οι αρνητικοί πρωταγωνιστές στην αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League μεταξύ της Κηφισιάς και του Ολυμπιακού, όπου οι "ερυθρόλευκοι" επικράτησαν με 3-1.

Ο Στεφάν Λανουά είχε αναφέρει στην καθιερωμένη ανάλυσή του για τις αμφισβητούμενες φάσεις της 10ης αγωνιστικής ότι ήταν λανθασμένη η απόφαση για το δεύτερο πέναλτι για χέρι που κέρδισε η ομάδα του Μεντιλίμπαρ και ουσιαστικά με αυτό "κλείωσε" την νίκη.

Ο διαιτητής Βεργέτης κλήθηκε στο VAR από τον Παπαδόπουλο για on field review κι εκεί άλλαξε την αρχική του απόφαση για συνέχιση του παιχνιδιού, ρίχνοντας τίτλους τέλους στην αναμέτρηση.