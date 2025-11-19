Ολυμπιακός: «Μέσα» ο Νιλικίνα, «έξω» ο Ουόρντ

Οnsports Τeam

Ένα πρόβλημα στην γάμπα άφησε εκτός προπόνησης τον Τάισον Ουόρντ, τη στιγμή που ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Φρανκ Νιλικίνα να παίρνει μέρος κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός κορυφαώνει την προετοιμασία του για την εντός έδρας αναμέτρηση της Παρασκευής με την Παρί με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει ένα ευχάριστο και ένα δυσάρεστο από την σημερινή προπόνηση.

Τη στιγμή που ο Έλληνας τεχνικός είδε τον Φρανκ Νιλικίνα να ξεπερνάει το πρόβλημα του τραυματισμού του και να μπαίνει και πάλι σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης, είδε τον Τάισον Ουόρντ να μένει εκτός προγράμματος.

Ο Αμερικανός παίκτης ένιωσε σφίξιμο στη γάμπα του δεξιού του ποδιού και αποφασίστηκε να μείνει εκτός και να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος και να φανεί αν θα είναι σε θέση να ενιχύσει τις προσπάθειες της ομάδας του στον επικείμενο αγώνα με τους Γάλλους.