Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: «Μέσα» ο Νιλικίνα, «έξω» ο Ουόρντ
Οnsports Τeam 19 Νοεμβρίου 2025, 13:46
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός Μυρτιάς

Ολυμπιακός: «Μέσα» ο Νιλικίνα, «έξω» ο Ουόρντ

Ένα πρόβλημα στην γάμπα άφησε εκτός προπόνησης τον Τάισον Ουόρντ, τη στιγμή που ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Φρανκ Νιλικίνα να παίρνει μέρος κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας.  

Ο Ολυμπιακός κορυφαώνει την προετοιμασία του για την εντός έδρας αναμέτρηση της Παρασκευής με την Παρί με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει ένα ευχάριστο και ένα δυσάρεστο από την σημερινή προπόνηση. 

Τη στιγμή που ο Έλληνας τεχνικός είδε τον Φρανκ Νιλικίνα να ξεπερνάει το πρόβλημα του τραυματισμού του και να μπαίνει και πάλι σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης, είδε τον Τάισον Ουόρντ να μένει εκτός προγράμματος. 

Ο Αμερικανός παίκτης ένιωσε σφίξιμο στη γάμπα του δεξιού του ποδιού και αποφασίστηκε να μείνει εκτός και να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος και να φανεί αν θα είναι σε θέση να ενιχύσει τις προσπάθειες της ομάδας του στον επικείμενο αγώνα με τους Γάλλους. 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Ατομικό ο Κωνσταντέλιας, θεραπεία ο Καμαρά - Ολοκληρώνονται οι επιστροφές διεθνών
24 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Ατομικό ο Κωνσταντέλιας, θεραπεία ο Καμαρά - Ολοκληρώνονται οι επιστροφές διεθνών
SUPER LEAGUE
ΠΑΕ ΑΕΚ: «Σύντομα θα σας γυρίσει μπούμερανγκ»
36 λεπτά πριν ΠΑΕ ΑΕΚ: «Σύντομα θα σας γυρίσει μπούμερανγκ»
EUROLEAGUE
EuroLeague: Τζάμπολ στην 12η αγωνιστική
1 ώρα πριν EuroLeague: Τζάμπολ στην 12η αγωνιστική
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Λήξη συναγερμού με Πελίστρι, παρών και ο Κορόνα
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Λήξη συναγερμού με Πελίστρι, παρών και ο Κορόνα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved