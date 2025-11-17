Ομάδες

Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας ματς με τον Πανσερραϊκό
Οnsports Τeam 17 Νοεμβρίου 2025, 14:27
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας ματς με τον Πανσερραϊκό

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε τους φιλάθλους της σχετικά με την κυκλοφορία των εισιτηρίων για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός οι φίλοι του "τριφυλλιού" έχουν τη δυνατότητα να "κλείσουν" το εισιτήριό τους για την αναμέτρηση της ερχόμενης Κυριακής. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας, που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό (23/11, 17:00), ότι διαθέσιμη είναι η Θύρα 1. Τα εισιτήρια τιμώνται προς 25 ευρώ.

 Για να αγοράσετε το εισιτήριό σας πατήστε εδώ».


