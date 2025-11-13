Ομάδες

Παναθηναϊκός: Τριήμερο ρεπό έδωσε ο Ράφα Μπενίτεθ
Onsports Team 13 Νοεμβρίου 2025, 17:11
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Τριήμερο ρεπό έδωσε ο Ράφα Μπενίτεθ

Τη Δευτέρα θα επιστρέψουν στις προπονήσεις οι «πράσινοι» μετά τη δουλειά που έκαναν την Πέμπτη (13/11) στο «Γ. Καλαφάτης».

Η διακοπή για τις Εθνικές ομάδες, δίνει την ευκαιρία για δουλειά και… ανάσες. Έτσι, ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να δώσει τριήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του. Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν την Πέμπτη στο Κορωπί και εν συνεχεία έχουν μπροστά τους Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή για να ξεκουραστούν.

Το τριήμερο ρεπό ήρθε ως επιβράβευση των δύο σημαντικών νικών, αλλά και ως ευκαιρίας για να… γεμίσουν μπαταρίες, καθώς με τα πολλά προβλήματα τραυματισμών οι παίκτες που αγωνίστηκαν στα τελευταία ματς ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένοι.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Απόντες ήταν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Πελίστρι, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Μπρέγκου, Φικάι. Θεραπεία ακολούθησε ο Κυριακόπουλος, ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Σάντσες και Κώτσιρας.

 



