Euroleague: Ντεμπούτο με διπλή παρουσία στο Top-10 για τον Φαρίντ
Onsports Team 13 Νοεμβρίου 2025, 18:26
EUROLEAGUE

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR πρωταγωνιστεί σε δύο φάσεις των κορυφαίων 10 της αγωνιστικής που πέρασε στην Euroleague.

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ στο Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός AKTOR, η Euroleague δημοσίευσε τις 10 καλύτερες φάσεις της 10ης αγωνιστικής. Την πρώτη απ’ τις δύο της «διαβολοβδομάδας» που ολοκληρώνεται την Παρασκευή 14/11.

Ο Κένεθ Φαρίντ που αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό, ήρθε στην Ελλάδα, την επόμενη μέρα ταξίδεψε στο Παρίσι και πέτυχε 17 πόντους με 10 ριμπάουντ στο ντεμπούτο του, εντυπωσίασε την Ευρώπη.

Ο «Manimal» είναι σε δύο φάσεις του Top-10 της 10ης αγωνιστικής. Η μία είναι η τάπα που έκανε ενώ του είχε βγει το παπούτσι, ενώ η δεύτερη είναι το εκπληκτικό κάρφωμά του μετά από την ασίστ του Κώστα Σλούκα.

Δείτε το Top-10 της 10ης αγωνιστικής:



