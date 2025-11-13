Μπαρτζώκας: «Μας σκότωσε συναισθηματικά ο τραυματισμός του Έβανς»

Οnsports Τeam

Ο Ολυμπιακός είναι αναγκασμένος να συνεχίσει μετά το ισχυρό σοκ με τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, όπως τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο τεχνικός ηγέτης των «ερυθρόλευκων», κατά την αναχώρηση της αποστολής για το Μιλάνο, ενόψει του ματς της Παρασκευής (14/11) αναφέρθηκε στο νέο σοβαρό πλήγμα με τον Αμερικάνο γκαρντ, αλλά και για την ενίσχυση του ρόστερ.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας κόουτς μίλησε για:

Το γεγονός ότι το μυαλό όλων είναι στον Έβανς: «Ναι, χωρίς πολλά λόγια, έτσι είναι».

Το πώς ξεπερνάει κανείς έναν τέτοιο τραυματισμό: “Η ζωή συνεχίζεται, η δουλειά συνεχίζεται, ούτε είναι ο πρώτος ούτε ο τελευταίος τραυματισμός. Για τον Κίναν ήταν μία διαδικασία χρόνων να επανέλθει από τον προηγούμενο τραυματισμό και έπαθε έναν άλλον, παίζοντας. Είναι δύσκολο για εκείνον και για την ομάδα. Η ζωή είναι έτσι πάντα. Έχεις την επόμενη μέρα αγώνα και πρέπει να συνεχίζεις. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί παντού, να βελτιωνόμαστε μέσα στη χρονιά. Το Μιλάνο είναι καλή ομάδα, όπως όλες οι ομάδες στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι πάντα δυσκολευόμαστε στο Μιλάνο. Αν παίξουμε με λιγότερο physicality θα έχουμε θέμα”.

Το πόσο δύσκολο είναι να πας παρακάτω και για την ενίσχυση: «Θέλει εκπαίδευση με τα χρόνια. Πάντα πρέπει να βλέπεις και τη θετική πλευρά. Έχουν πεθάνει παίκτες που είχα. Βλέπεις ότι είναι ένας σοβαρός τραυματισμός για τον Κίναν. Συναισθηματικά μας σκότωσε, αλλά συνεχίζουμε. Θα κάνει την εγχείρηση του και την θεραπεία του. Ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να ψάξει λύσεις στα γκαρντ. Υπάρχουν καλύτερα πράγματα από αυτό, υπάρχουν όμως και πολύ χειρότερα».