Τέλος ο Κοτσόλης από την Κηφισιά

Οnsports Τeam

Μετά από έξι χρόνια ο Στέφανος Κοτσόλης αποτελεί παρλεθόν από την ομάδα των βορείων προαστίων.

Έξι χρόνια μετά την έναρξη της συνεργασίας τους, την έναρξη της κοινής τους πορείας ο Στέφανος Κοτσόλης αποτελεί παρελθόν από την ομάδα της Κηφισιάς.

Η ΠΑΕ των βορείων προαστίων με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε τη συγκεκριμένη εξέλιξη αναφέροντας μεταξύ άλλων πως: “Ο Στέφανος έχει τεράστιο μερίδιο στο ταξίδι που ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια, από πολύ χαμηλότερες κατηγορίες, με συνεχείς ανόδους και πρωταθλήματα και συνεχίζεται στα σαλόνια της Stoiximan Super League”.