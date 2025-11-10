Ομάδες

Τέλος ο Κοτσόλης από την Κηφισιά
Οnsports Τeam 10 Νοεμβρίου 2025, 13:07
SUPER LEAGUE

Τέλος ο Κοτσόλης από την Κηφισιά

Μετά από έξι χρόνια ο Στέφανος Κοτσόλης αποτελεί παρλεθόν από την ομάδα των βορείων προαστίων. 

Έξι χρόνια μετά την έναρξη της συνεργασίας τους, την έναρξη της κοινής τους πορείας ο Στέφανος Κοτσόλης αποτελεί παρελθόν από την ομάδα της Κηφισιάς. 

Η ΠΑΕ των βορείων προαστίων με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε τη συγκεκριμένη εξέλιξη αναφέροντας μεταξύ άλλων πως: “Ο Στέφανος έχει τεράστιο μερίδιο στο ταξίδι που ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια, από πολύ χαμηλότερες κατηγορίες, με συνεχείς ανόδους και πρωταθλήματα και συνεχίζεται στα σαλόνια της Stoiximan Super League”.

 



