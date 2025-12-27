Ομάδες

Σύσκεψη του Ιβάν Σαββίδη για τη Νέα Τούμπα – Οι αποφάσεις που πάρθηκαν
Onsports Team 27 Δεκεμβρίου 2025, 18:11
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

Σύσκεψη του Ιβάν Σαββίδη για τη Νέα Τούμπα – Οι αποφάσεις που πάρθηκαν

Επικεφαλής της ομάδας εργασίας ορίστηκε ο Μάριος Τσάκας, ενώ άμεσα θα συσταθεί και εταιρεία ειδικού σκοπού – Τι ζήτησε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Δύο μέρες μετά τα Χριστούγεννα, ο Ιβάν Σαββίδης έκανε σύσκεψη στον ΠΑΟΚ για τη Νέα Τούμπα. Ο ισχυρός άνδρας του «δικέφαλου» ουσιαστικά ξεκαθάρισε τη φιλοσοφία του για το νέο γήπεδο.

Αυτό που ζήτησε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, είναι το γήπεδο να αποτυπώνει το χαρακτήρα και την ταυτότητα του ΠΑΟΚ. Όντας όσο το δυνατόν πιο «θερμή» έδρα για όλους.

Από εδώ και πέρα, αναμένεται να γίνει άμεσα η σύσταση εταιρείας ειδικού σκοπού. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ έδωσε κατευθυντήριες γραμμές για την περαιτέρω ωρίμανση των μελετών από τις εταιρείες που έχουν αναλάβει το έργο. Παράλληλα, συζητήθηκε ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, ώστε με την αλλαγή του χρόνου να ξεκινήσουν οι επαφές και οι συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

Αναφορικά με την ομάδα εργασίας του νέου γηπέδου, επικεφαλής είναι ο Μάριος Τσάκας. Συμμετέχει από τον περασμένο Απρίλιο στο Δ.Σ. της ΠΑΕ, με την προοπτική να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο πρότζεκτ του νέου γηπέδου.



