Συγκίνηση στο «Άνφιλντ»: Οι γιοι του Ντιόγκο Ζότα συνόδευσαν τους παίκτες
Onsports Team 27 Δεκεμβρίου 2025, 17:53
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκίνηση στο «Άνφιλντ»: Οι γιοι του Ντιόγκο Ζότα συνόδευσαν τους παίκτες

Τα παιδιά του αδικοχαμένου Πορτογάλου άσου έκαναν την εμφάνισή τους και… ράγισαν τα τσιμέντα πριν το Λίβερπουλ – Γουλβς.

Το παιχνίδι της Λίβερπουλ με τη Γουλβς, ήταν η αναμέτρηση των ομάδων που αγωνίστηκε ο Ντιόγκο Ζότα στην Αγγλία. Έτσι το παιχνίδι της Premier League αφιερώθηκε στη μνήμη του Πορτογάλου που σκοτώθηκε μαζί με τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα, σε τραγικό δυστύχημα.

Η στιγμή που «λύγισε» τους πάντες, ήρθε πριν τη σέντρα. Όταν οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους και τους παίκτες συνόδευσαν οι δύο γιοι του αδικοχαμένου Ζότα.

g9lzq08xoaarkaf.jpg

Οι θεατές σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν θερμά, ενώ στις εξέδρες υπήρχε πανό με την προσωπογραφία του Ντιόγκο Ζότα.

g9lymexwaeqoak.jpg

 



