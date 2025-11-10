Παναθηναϊκός: Η νίκη επί του ΠΑΟΚ τον… έφτιαξε για τα καλά

Οnsports Τeam

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ πήρε ένα σπουδαίο, από όλες τις απόψεις, αποτέλεσμα και πλέον μπορεί να δουλέψει στην περίοδο της διακοπής με ηρεμία και νηφαλιότητα, εν’ όψει της δύσκολης συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μεγάλος νικητής της αγωνιστικής που ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ, στη Stoiximan Super League δεν ήταν άλλος από τον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στον ΠΑΟΚ (ειδικά στο πρώτο ημίχρονο) και κατάφερε να επικρατήσει με 2-1, «κλείνοντας» την εβδομάδα με τον καλύτερο τρόπο.

Είχε προηγηθεί η σπουδαία εκτός έδρας νίκης επί της Μάλμε, για τη League Phase του Europa League και μετά από την νίκη επί της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέκσου, η οποία βρισκόταν σε εξαιρετική κατάσταση, ο Παναθηναϊκός πήρε βαθμούς και… ψυχολογία.

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρά τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα και τα… τρικ που χρειάστηκε να κάνει κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, κατάφερε να παρουσιάσει στον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μια ομάδα «διαβασμένη», στοχοπροσηλωμένη και με λύσεις σε κάθε πρόβλημα που επιχείρησε να τις βάλει ο Ρουμάνος τεχνικός.

Χαρακτηριστικό της οξυδέρκειας και της πνευματικής ετοιμότητας του πολύπειρου τεχνικού είναι η αντίδρασή του τη στιγμή που έμαθε ότι δε θα έχει στη διάθεσή του ούτε τον Γιάννη Κώτσιρα. Ο Μπενίτεθ έριξε στα… βαθιά τον Γέντβαϊ, στο δεξί άκρο της άμυνας της ομάδας του και εκείνος όχι μόνο τον έβγαλε ασπροπρόσωπο στα ανασταλτικά του καθήκοντα, αλλά επιθετικά ήταν κάτι περισσότερο από κομβικός σκοράροντας το δεύτερο γκολ της ομάδας του.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, κατάφερε να πάρει την νίκη που του δίνει 3 βαθμούς και ταυτόχρονα «κόβει» και 3 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, μειώνοντας την απόστασή του από την κορυφή και τους διεκδικητές του τίτλου.

Οι δύο συνεχόμενες νίκες δίνουν άλλον… αέρα στην ομάδα, με τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει μπροστά του μια μεγάλη ευκαιρία. Η διακοπή δίνει την δυνατότητα στον Μαδριλένο τεχνικό να δουλέψει ήσυχα, χωρίς μουρμούρες και πίεση και ταυτοχρόνως να δει τους τραυματίες να επιστρέφουν και να τίθενται και πάλι στη διάθεσή του.