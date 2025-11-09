Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, Μπενίτεθ: «Κλειδί το πρώτο ημίχρονο, βάλαμε σε άχαρο ρόλο τον αντίπαλο»

Οnsports Τeam

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ : Ο Ράφα Μπενίτεθ στάθησε στην απόδοση της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο και τις λύσεις που δίνουν όλοι οι παίκτες.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα και την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του, ειδικά μετά από μια νίκη που διαδέχθηκε μια άλλη σημαντική επιτυχία, με δύσκολο ταξίδι και σημαντικές απώλειες λόγω τραυματισμού.

Αναλυτικά, τα όσα δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ στην κάμερα της COSMOTE TV:

Για τον χαρακτήρα της ομάδας του και το παιχνίδι: «Κάθε αγώνας πρέπει να αξιολογείται με βάση τα δεδομένα. Είχαμε ένα δύσκολο παιχνίδι (σ.σ. Μάλμε), ένα δύσκολο ταξίδι (σ.σ. Σουηδία) και προβλήματα να διαχειριστούμε, όπως στην επίθεση που δεν είχαμε λύσεις. Ήμασταν πολύ καλοί στο πρώτο, ήταν το σημείο κλειδί. Πιέσαμε καλά, είχαμε ένταση, κυκλοφορία της μπάλας με ταχύτητα και βάλαμε εμείς τον αντίπαλο σε έναν άχαρο ρόλο. Δημιουργήσαμε επικίνδυνες καταστάσεις και σκοράραμε δυο γκολ».

Για την απόδοση παικτών, όπως ο Γεντβάι και ο Πάντοβιτς: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την προσπάθεια όλων. Πρέπει να παίζεις με όσους έχεις. Δεν είχαμε φορ, δεν είχαμε δεξί μπακ. Θέλω να βλέπω προσπάθεια, να προσαρμοζόμαστε στα προβλήματα. Είναι σημαντικό να μπαίνουν όλοι οι παίκτες στην εξίσωση και να υπάρχει ανταγωνισμός».