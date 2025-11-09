Κηφισιά - Ολυμπιακός 1-3: «Καθάρισε» από την άσπρη βούλα και με παίκτη παραπάνω - Δείτε τα γκολ

Οnsports Τeam

Με δύο εκτελέσεις πέναλτι του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-1 της Κηφισιάς στη Νεάπολη, έχοντας και αριθμητικό πλεονέκτημα για παραπάνω από μισή ώρα αγώνα.

Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League ανέβηκε ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του με 3-1 επί της Κηφισιάς για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκαν με γκολ του Νασιμέντο και είδαν να τους ακυρώνονται (σωστά) δύο ακόμα τέρματα.

Η Κηφισιά, όμως, αντέδρασε, ισοφάρισε με τον Παντελίδη στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και έδειχνε ικανή να κάνει τη ζημιά στον Ολυμπιακό. Μια αυστηρή αποβολή από τον διαιτητή Βεργέτη, όμως, αλλά και δύο πέναλτι που έφεραν σωρεία διαμαρτυριών από τους γηπεδούχους (ειδικά για το δεύτερο, σε χέρι που ήταν σε φυσική θέση), έδωσε στους Πειραιώτες τη νίκη και την επιστροφή στην κορυφή της βαθμολογίας, πριν από το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (21:00).

