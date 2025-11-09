Ομάδες

Ολυμπιακός: Συμφώνησε για ανανέωση και ο Πιρόλα - Οι λεπτομέρειες του deal
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 09 Νοεμβρίου 2025, 12:38
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Συμφώνησε για ανανέωση και ο Πιρόλα - Οι λεπτομέρειες του deal

 

Ο Ολυμπιακός έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Λορένζο Πιρόλα για την επέκταση του συμβολαίου του.

 

 

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζο, ο οποίος τονίζει πως ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός θα συνεχίσει την θητεία του στον Ολυμπιακό, ακόμα και μετά το καλοκαίρι του 2027 που ολοκληρωνόταν το πρώτο του συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους».

Όπως αναφέρεται στο άρθρο του ρεπόρτερ από την γειτονική χώρα, ο Λορένζο Πιρόλα, που έχει ξεκινήσει την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Ίντερ και έχει αγωνιστεί στην Serie A με την Μόντσα και την Σαλερνιτάνα, τα βρήκε σε όλα με τους Πειραιώτες για νέο συμβόλαιο.

Αυτή η νέα συμφωνία θα κρατήσει τον Ιταλό στόπερ στο Λιμάνι μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ενώ μεταξύ του Ολυμπιακού και του ποδοσφαιριστή υπάρχει και οψιόν για επέκταση της συνεργασίας για μία ακόμα αγωνιστική περίοδο.



