Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

AEK: Με προβλήματα στο Ηράκλειο για το ματς με τον ΟΦΗ
Onsports Team 08 Νοεμβρίου 2025, 20:03
SUPER LEAGUE

AEK: Με προβλήματα στο Ηράκλειο για το ματς με τον ΟΦΗ

Βίντα, Ρότα, Ελίασον, Ζίνι και Νίκολιτς δε θα βοηθήσουν την Ένωση στο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με τους κρητικούς.

Η αποστολή της ΑΕΚ βρίσκεται στο Ηράκλειο για το σημαντικό ματς με τον ΟΦΗ. Η Ένωση που θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της στο παιχνίδι της Κρήτης, δε θα έχει τον Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο λόγω τιμωρίας.

Τα προβλήματα όμως δε σταματούν εκεί για τους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι θέλουν να επανέλθουν στις νίκες μετά την ισοπαλία κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς για το Conference League.

Απόντες θα είναι και οι Βίντα-Ρότα λόγω τιμωριών. Τραυματίες και εκτός αποστολής οι Ελίασον και Ζίνι, για την Ένωση που παρά τα προβλήματα θέλει πάση θυσία τη νίκη.

 



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Hellenic Championship ATP 250: Ο Τζόκοβιτς πήρε τον 101ο τίτλο του στο… δεύτερο σπίτι του!
31 λεπτά πριν Hellenic Championship ATP 250: Ο Τζόκοβιτς πήρε τον 101ο τίτλο του στο… δεύτερο σπίτι του!
SUPER LEAGUE
AEK: Με προβλήματα στο Ηράκλειο για το ματς με τον ΟΦΗ
41 λεπτά πριν AEK: Με προβλήματα στο Ηράκλειο για το ματς με τον ΟΦΗ
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Παρουσία Αλαφούζου η τελευταία προπόνηση – Δεν ανακοινώθηκε αποστολή
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Παρουσία Αλαφούζου η τελευταία προπόνηση – Δεν ανακοινώθηκε αποστολή
SUPER LEAGUE
Παναιτωλικός – ΑΕΛ 3-0: Εύκολα οι Αγρινιώτες, προβληματίζουν οι Λαρισαίοι
2 ώρες πριν Παναιτωλικός – ΑΕΛ 3-0: Εύκολα οι Αγρινιώτες, προβληματίζουν οι Λαρισαίοι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved