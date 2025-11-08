Ολυμπιακός: Χωρίς Ντάνι Γκαρθία και Έσε με Κηφισιά – Η αποστολή του Μεντιλίμπαρ

EUROKINISSI

Onsports Team

Με δύο απουσίες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον εκτός έδρας αγώνα με την Κηφισιά, για τη 10η αγωνιστική της Super League.

Με στόχο να αφήσει πίσω της την ισοπαλία (1-1) με την Αϊντχόφεν για το Champions League, η ομάδα του Πειραιά στρέφει την προσοχή της στο πρωτάθλημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν με δύο απουσίες στη μεσαία γραμμή, καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός αποστολής τους Ντάνι Γκαρθία και Σαντιάγκο Έσε, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού.

Επίσης, ο τεχνικός των Πειραιωτών δεν μπορεί να υπολογίζει στον Γκουστάβο Μάνσα, ο οποίος είναι τιμωρημένος λόγω της αποβολής του στο ματς της περασμένης εβδομάδας απέναντι στον Άρη.

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Κηφισιά αποτελείται από τους: Πασχαλάκη, Τζολάκη, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλο, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσο, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Λιατσικούρα, Καμπελά, Μουζακίτη, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι.