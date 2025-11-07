Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Super League έρχεται στην COSMOTE TV

Onsports Team

Στα κανάλια COSMOTE SPORT τα ματς Γιουβέντους-Τορίνο, Πάρμα-Μίλαν, Μπολόνια-Νάπολι και Ίντερ-Λάτσιο για τη Serie A

H 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League έρχεται το Σαββατοκύριακο 8-9/11 με την COSMOTE TV να μεταδίδει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Η σέντρα στο «Απόστολος Νικολαΐδης» θα γίνει την Κυριακή 9/11, στις 21:00, στο COSMOTE SPORT 1HD. Για την ίδια αγωνιστική, τα κανάλια COSMOTE SPORT θα φιλοξενήσουν και τα ματς Παναιτωλικός-ΑΕΛ Novibet (8/11, 17:00, COSMOTE SPORT 1HD), Κηφισιά-Ολυμπιακός (9/11, 15:00, COSMOTE SPORT 2HD & START) και ΟΦΗ-ΑΕΚ (9/11, 17:30, COSMOTE SPORT 1HD).

Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια COSMOTE SPORT

Μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις φέρνει και η 11η αγωνιστική της Serie A. Ξεχωρίζουν τα ματς Γιουβέντους-Τορίνο (8/11, 19:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K), Πάρμα-Μίλαν (8/11, 21:45, COSMOTE SPORT 2HD & START), Μπολόνια-Νάπολι (9/11, 16:00, COSMOTE SPORT 3HD) και Ίντερ-Λάτσιο (9/11, 21:45, COSMOTE SPORT 2HD).

Από το μπασκετικό «μενού» της COSMOTE TV ξεχωρίζει ο αγώνας Μπακς-Ρόκετς, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 9/11 στις 22:30 (COSMOTE SPORT 4HD). Για το NBA, το COSMOTE SPORT 4HD θα μεταδώσει και τα ματς Χοκς-Λέικερς (9/11, 03:00), Μάβερικς-Μπακς (11/11, 03:30), Θάντερ-Ουόριορς (12/11, 03:00), Νικς-Μάτζικ (13/11, 02:00) και Καβαλίερς-Ράπτορς (14/11, 02:00). Για το FIBA Basketball Champions League, η Καρδίτσα θα υποδεχθεί την Οστάνδη (11/11, 20:00, COSMOTE SPORT 4HD & START), ενώ η ΑΕΚ τη Ρίγα (12/11, 19:30, COSMOTE SPORT 4HD & START).

Το πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT περιλαμβάνει και πλούσιο θέαμα από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η δράση στο WRC Iαπωνίας συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο 8-9/11 (COSMOTE SPORT 7HD), ενώ το τριήμερο 7-9/11 διεξάγεται και το MotoGP Πορτογαλίας (COSMOTE SPORT 5HD).

Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, μέσα από ειδικές εκπομπές και εκτενή ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις Άρης-Asteras Aktor (9/11, 15:00), Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός (9/11, 17:00) και Ατρόμητος-Βόλος ΝΠΣ (9/11, 19:00) για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν οι αγώνες Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (8/11, 14:30), Σάντερλαντ-Άρσεναλ (8/11, 19:30), Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ (9/11, 18:30), Βαγιεκάνο-Ρεάλ Μαδρίτης (9/11, 17:15) και Θέλτα-Μπαρτσελόνα (9/11, 22:00).

Στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα παίξει εκτός έδρας με την Παρί (11/11, 22:00) και τη Ρεάλ Μαδρίτης (13/11, 21:45), ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Ζάλγκιρις (12/11, 21:15) και θα παίξει εκτός με την Αρμάνι Μιλάνο (14/11, 21:30). Στο EuroCup, ξεχωρίζουν τα ματς Άρης Betsson-Μπαχτσεσεχίρ (11/11, 20:00) και Λόντον Λάιονς-Πανιώνιος Cosmorama Travel (12/11, 21:30).

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των αθλητικών highlights της εβδομάδας 7-13/11 στα κανάλια COSMOTE SPORT:

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Stoiximan Super League (10η Αγωνιστική)

Εκπομπή «Pregame Παναιτωλικός-ΑΕΛ Novibet» (Σάββατο 8/11, 16:30, COSMOTE SPORT 1HD)

Παναιτωλικός-ΑΕΛ Novibet (Σάββατο 8/11, 17:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «Pregame Κηφισιά-Ολυμπιακός» (Κυριακή 9/11, 14:00, COSMOTE SPORT 2HD & OL SL PASS & START)

Κηφισιά-Ολυμπιακός (Κυριακή 9/11, 15:00, COSMOTE SPORT 2HD & OL SL PASS & START)

Εκπομπή «Pregame ΟΦΗ-ΑΕΚ» (Κυριακή 9/11, 16:30, COSMOTE SPORT 1HD & AEK SL PASS)

Εκπομπή «Postgame Κηφισιά-Ολυμπιακός» (Κυριακή 9/11, 17:05, COSMOTE SPORT 2HD & OL SL PASS & START)

ΟΦΗ-ΑΕΚ (Κυριακή 9/11, 17:30, COSMOTE SPORT 1HD & AEK SL PASS)

Εκπομπή «Sportshow» (Κυριακή 9/11, 19:40, COSMOTE SPORT 1HD)

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (Κυριακή 9/11, 21:00, COSMOTE SPORT 1HD & PAO SL PASS)

Εκπομπή «Sportshow» (Κυριακή 9/11, 23:15, COSMOTE SPORT 1HD)

Serie A (11η Αγωνιστική)

Πίζα-Κρεμονέζε (Παρασκευή 7/11, 21:45, COSMOTE SPORT 2HD)

Κόμο-Κάλιαρι (Σάββατο 8/11, 16:00, COSMOTE SPORT 2HD)

Λέτσε-Ελλάς Βερόνα (Σάββατο 8/11, 16:00, COSMOTE SPORT 4HD)

Γιουβέντους-Τορίνο (Σάββατο 8/11, 19:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Πάρμα-Μίλαν (Σάββατο 8/11, 21:45, COSMOTE SPORT 2HD & START)

Αταλάντα-Σασουόλο (Κυριακή 9/11, 13:30, COSMOTE SPORT 1HD)

Μπολόνια-Νάπολι (Κυριακή 9/11, 16:00, COSMOTE SPORT 3HD)

Τζένοα-Φιορεντίνα (Κυριακή 9/11, 16:00, COSMOTE SPORT 4HD)

Ρόμα-Ουντινέζε (Κυριακή 9/11, 19:00, COSMOTE SPORT 2HD)

Ίντερ-Λάτσιο (Κυριακή 9/11, 21:45, COSMOTE SPORT 2HD)

Roshn Saudi League (8η Αγωνιστική)

Αλ Ναϊμά-Αλ Χιλάλ (Παρασκευή 7/11, 19:30, COSMOTE SPORT 9HD)

Νεόμ-Αλ Νασρ (Σάββατο 8/11, 15:50, COSMOTE SPORT 9HD)

Αλ Ίτιχαντ-Αλ Αχλί (Σάββατο 8/11, 19:30, COSMOTE SPORT 3HD)

Liga Portugal Betclic (11η αγωνιστική)

Εστορίλ-Αρούκα (Παρασκευή 7/11, 22:15, COSMOTE SPORT 7HD & START)

Σάντα Κλάρα-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Σάββατο 8/11, 22:30, COSMOTE SPORT 3HD)

Φαμαλικάο-Πόρτο (Κυριακή 9/11, 20:00, COSMOTE SPORT 7HD)

Μπενφίκα-Κάζα Πία (Κυριακή 9/11, 22:30, COSMOTE SPORT 3HD)

Μπράγκα-Μορεϊρένσε (Κυριακή 9/11, 22:30, COSMOTE SPORT 7HD)

Cyprus League by Stoiximan (10η Αγωνιστική)

Ανόρθωση-Πάφος (Κυριακή 9/11, 19:00, COSMOTE SPORT 3HD)

ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA (COSMOTE SPORT 4HD)

Ατλάντα Χοκς-Λος Άντζελες Λέικερς (Κυριακή 9/11, 03:00)

Μιλγουόκι Μπακς-Χιούστον Ρόκετς (Κυριακή 9/11, 22:30)

Ντάλας Μάβερικς-Μιλγουόκι Μπακς (Τρίτη 11/11, 03:30)

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ-Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (Τετάρτη 12/11, 03:00)

Νιου Γιορκ Νικς-Ορλάντο Μάτζικ (Πέμπτη 13/11, 02:00)

Κλίβελαντ Καβαλίερς-Τορόντο Ράπτορς (Παρασκευή 14/11, 02:00)

FIBA Basketball Champions League (Regular Season, 6η Αγωνιστική)

Καρδίτσα-Οστάνδη (Τρίτη 11/11, 20:00, COSMOTE SPORT 4HD & START)

ΑΕΚ-Ρίγα (Τετάρτη 12/11, 19:30, COSMOTE SPORT 4HD & START)

ACB Liga Endesa (6η Αγωνιστική)

Τζιρόνα-Μπαρτσελόνα (Κυριακή 9/11, 13:15, COSMOTE SPORT 4HD)

Μπανταλόνα-Ρεάλ Μαδρίτης (Κυριακή 9/11, 20:00, COSMOTE SPORT 4HD)

Lega Basket Serie A (5η Αγωνιστική)

Αρμάνι Μιλάνο-Τρεβίζο (Κυριακή 9/11, 18:00, COSMOTE SPORT 4HD)

Turkish Basketball League (7η Αγωνιστική)

Τόφας-Μπούρσασπορ (Σάββατο 8/11, 19:30, COSMOTE SPORT 4HD)

Μπεσίκτας-Αναντολού Εφές (Κυριακή 9/11, 19:30, COSMOTE SPORT 5HD)

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

WRC Iαπωνία (COSMOTE SPORT 7HD)

Mt. Kasagi 2 (Σάββατο 8/11, 05:30)

Ena 2 (Σάββατο 8/11, 07:05)

Obara 2 (Σάββατο 8/11, 08:20)

Toyota City SSS (Σάββατο 8/11, 10:35)

Nukata 2 (Κυριακή 9/11, 05:30)

Lake Mikawako 2 Wolf Power Stage (Κυριακή 9/11, 07:00)

MotoGP Γκραν Πρι Πορτογαλίας (COSMOTE SPORT 5HD)

Δοκιμές (Παρασκευή 7/11, 16:55)

2ες Ελεύθερες Δοκιμές (Σάββατο 8/11, 12:05)

Κατατακτήριες Δοκιμές (Σάββατο 8/11, 12:40)

Tissot Sprint (Σάββατο 8/11, 16:45)

Warm Up (Κυριακή 9/11, 11:35)

Αγώνας (Κυριακή 9/11, 14:30)

Moto2 Πορτογαλίας (COSMOTE SPORT 5HD)

Δοκιμές (Παρασκευή 7/11, 16:00)

2ες Ελεύθερες Δοκιμές (Σάββατο 8/11, 11:20)

Αγώνας (Κυριακή 9/11, 13:00)

Moto3 Πορτογαλίας (COSMOTE SPORT 5HD)

2ες Ελεύθερες Δοκιμές (Σάββατο 8/11, 10:35)

Αγώνας (Κυριακή 9/11, 16:15)

ΤΕΝΙΣ

NITTO ΑΤΡ Finals (Φάση Ομίλων, COSMOTE SPORT 6HD)

Αγώνες Διπλού

Κυριακή 9/11, 12:30, 19.00

Δευτέρα 10/11, 12:30, 19.00

Τρίτη 11/11, 12:30, 19.00

Τετάρτη 12/11, 12:30, 19.00

Πέμπτη 13/11, 12:30, 19.00

Αγώνες Μονού

Κυριακή 9/11, 15:00, 21:30

Δευτέρα 10/11, 15:00, 21:30

Τρίτη 11/11, 15:00, 21:30

Τετάρτη 12/11,15:00, 21:30

Πέμπτη 13/11, 15:00, 21:30

ATP 250 Μετς

1ος Ημιτελικός (Παρασκευή 7/11, 16:00, COSMOTE SPORT 6HD)

2ος Ημιτελικός (Παρασκευή 7/11, 19:00, COSMOTE SPORT 6HD)

Τελικός (Σάββατο 8/11, 17:30, COSMOTE SPORT 7HD)

AΛΛΑ ΣΠΟΡ

UFC Fight Night (COSMOTE SPORT 6HD)

Γκάμπριελ Μπονφίμ-Ράντι Μπράουν (Κυριακή 9/11, 02:00)

NFL (Regular Season, 10η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD)

Ιντιανάπολις Κολτς-Ατλάντα Φάλκονς (Κυριακή 9/11, 16:30, COSMOTE SPORT 9HD)

Τάμπα Μπέι Μπουκανίερς-Νιου Ίνγκλαντ Πάτριοτς (Κυριακή 9/11, 20:00, COSMOTE SPORT 9HD)

Σαν Φραντσίσκο 49ers–Λος Άντζελες Ραμς (Κυριακή 9/11, 23:25, COSMOTE SPORT 9HD)

Λος Άντζελες Τσάρτζερς-Πίτσμπουργκ Στίλερς (Δευτέρα 10/11, 03:20, COSMOTE SPORT 9HD)

Γκριν Μπέι Πάκερς-Φιλαδέλφεια Ινγκλς (Τρίτη 11/11, 03:15, COSMOTE SPORT 9HD

Premier Padel World Cup Pairs Κουβέιτ (COSMOTE SPORT 8HD)

Προημιτελικός Ανδρών (Παρασκευή 7/11, 15:00)

Ημιτελικός Γυναικών (Σάββατο 8/11, 13:00 & 17:00)

Ημιτελικός Ανδρών (Σάββατο 8/11, 15:00 & 19:00)

Τελικός Γυναικών (Κυριακή 9/11, 15:00)

Τελικός Ανδρών (Κυριακή 9/11, 18:00)