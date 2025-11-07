Ολυμπιακός, Κοστίνια: «Περήφανος για την ανανέωση»

Ο Πορτογάλος αμυντικός θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού και για τα επόμενα χρόνια, καθώς την Παρασκευή (07/11) η ΠΑΕ ανακοίνωσε επίσημα την ανανέωση του συμβολαίου του. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η συμφωνία θα έχει ισχύ για έναν ακόμα χρόνο από την υπάρχουσα, ήτοι μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ενώ θα υπάρξει και αναπροσαρμογή στο οικονομικό… κομμάτι για τον Ίβηρα άσο.

Ο 25χρονος άσος, λίγο μετά την ανακοίνωση της παραμονής του, μίλησε για τις πρώτες του σκέψεις και εμφανίστηκε ευτυχισμένος από την εξέλιξη που σημειώθηκε. «Νιώθω μεγάλη υπερηφάνεια και είμαι πολύ ευτυχισμένος για αυτή την ανανέωση με αυτόν τον σύλλογο. Είναι σημάδι πώς ήταν μία επιτυχημένη σεζόν. Υπερηφάνεια είναι η λέξη που μπορώ να πω για την ανανέωση του συμβολαίου μου. Η περσινή σεζόν ήταν απίστευτη. Ήταν μία πολύ καλή εμπειρία, ήταν εκπληκτικά καλή», ανέφερε αρχικά.

Και κατέληξε: «Κατακτήσαμε το νταμπλ, παίξαμε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ήταν απίστευτο. Είναι πολύ όμορφο να ζεις σε αυτήν τη χώρα. Οι άνθρωποι είναι καταπληκτικοί, οι οπαδοί είναι παθιασμένοι. Πιστεύω ότι αυτή η σεζόν θα είναι ίδια ή και καλύτερη από την περσινή. Το να μοιραστώ αυτές τις στιγμές με τον Ολυμπιακό είναι κάτι απίστευτο».