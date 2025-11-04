Προπονητής Ντέγκερφορς: «Θέλει θάρρος αυτό που έκανε ο Σούντγκρεν και πρέπει να υποστηριχθεί»

Οnsports Τeam

Ο τεχνικός της Ντέγκερφορς, Χένοκ Γκόιτομ με δηλώσεις του στήριξε τον Ντάνιελ Σούντγκρεν και τόνισε ότι πρέπει να έχει τη στήριξη όλων στην προσπάθεια που κάνει.

Όπως είναι φυσιολογικό η σκόνη δεν έχει κατακάτασει και δεν προβλέπεται να γίνεται άμεσα, μετά τις δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν αναφορικά με στημένα παιχνίδια στην Ελλάδα. Μετά τις δηλώσεις του Σουηδού παίκτη ήρθε η απάντηση του Βόλου και η ανταπάντηση του Σούντγκρεν, ο οποίος αγωνίστηκε κανονικά στην πρόσφατη αναμέτρηση της ομάδας του.

Μάλιστα ο τεχνικός της Ντέγκερφορς, Χένοκ Γκόιτομ προχώρησε σε δηλώσεις για το θέμα, στηρίζοντας πλήρως τον παίκτη του.

«Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν: 'Είναι καλά ο Σούντγκρεν;' Χρειάζεται θάρρος για να παραχωρήσεις τέτοιου είδους συνέντευξη. Είναι εύκολο για πολλούς ανθρώπους να σκεφτούν: 'Δεν χρειάζομαι αυτόν τον πονοκέφαλο, οπότε δεν θα πω τίποτα'», τόνισε αρχικά ο Γκόιτομ συνεχίζοντας:

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υποστηρίξουν όλοι τον Σούντγκρεν σε αυτό, αν θέλετε περισσότεροι άνθρωποι να μιλήσουν με αυτόν τον τρόπο. Για να μην νιώθετε μόνοι. Ο Σούντγκρεν έχει περάσει τόσα πολλά στη ζωή του, οπότε δεν ανησυχούσα για το παιχνίδι μας.

Μπορεί να αποσυνδεθεί από αυτά τα πράγματα, αλλά πρέπει να τον παρακολουθούμε ιδιαίτερα μετά τον αγώνα τώρα και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος συγχρονισμός, αλλά σπάνια υπάρχει καλός συγχρονισμός στη ζωή. Μερικές φορές απλά πρέπει να αντιμετωπίσεις αυτό που έχεις να αντιμετωπίσεις. Το θέμα όμως πρέπει να είναι ότι τολμά να το κάνει και πρέπει να λάβει υποστήριξη».