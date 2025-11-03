Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Super League Βαθμολογία: «Ανάσα» για Αστέρα - Ουραγός ο ΟΦΗ
Onsports Team 03 Νοεμβρίου 2025, 21:15
SUPER LEAGUE

Super League Βαθμολογία: «Ανάσα» για Αστέρα - Ουραγός ο ΟΦΗ

Σημαντική βαθμολογική «ανάσα» πήρε ο Αστέρας AKTOR μετά την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα 3-0 επί του ΟΦΗ.

Η ομάδα της Αρκαδίας «έσπασε» το… ρόδι στη φετινή σεζόν στην πρώτη τη τάξει εθνική κατηγορία, αφού στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής, επιβλήθηκε 3-0 των Κρητικών, στους οποίους έκανε το ντεμπούτο του στον πάγκο ο Χρήστος Κόντης.

Ο Αστέρας βρήκε ένα καταπληκτικό γκολ απ’ τον Τσίκο στο 23’ κι άλλα δύο τέρματα απ’ τον Μπαρτόλο (71’, 76’), απέναντι σ’ έναν ΟΦΗ που έμεινε με δέκα παίκτες στο 52’, με δεύτερη κίτρινη στον Νους και είχε δοκάρι με τον Αποστολάκη στο 61’.

Έτσι, οι Αρκάδες άφησαν την τελευταία θέση της βαθμολογίας, όπου πλέον βρίσκονται οι Κρητικοί. Το «συγκρότημα» του Κρις Κόλμαν έφτασε τους 6 βαθμούς, ενώ από την άλλη, οι «ασπρόμαυροι» έμειναν στους 3 πόντους, ελέω και της τιμωρίας τους για την υπόθεση του Παπάζογλου.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

  • Βόλος ΝΠΣ - Παναθηναϊκός 1-0
  • Ατρόμητος - Κηφισιά 1-2
  • Ολυμπιακός - Άρης 2-1

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

  • ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός 0-2
  • Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ 0-5
  • ΑΕΚ - Παναιτωλικός 1-0

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

  • Αστέρας AKTOR - ΟΦΗ 3-0

Η βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

  1. ΠΑΟΚ 23
  2. Ολυμπιακός 22
  3. ΑΕΚ 19
  4. Λεβαδειακός 15
  5. Βόλος ΝΠΣ 15
  6. Άρης 12
  7. Κηφισιά 12
  8. Παναθηναϊκός 12
  9. Ατρόμητος 9
  10. Παναιτωλικός 8
  11. ΑΕΛ Novibet 7
  12. Αστέρας AKTOR 6
  13. Πανσερραϊκός 5
  14. ΟΦΗ 3 *

* Από την Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η. έχουν αφαιρεθεί τρεις (3) βαθμοί, σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 51/2025 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ.

Επόμενη αγωνιστική - 10η

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

  • 17:00 Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet

Κυριακή 9 Νοεμβρίου

  • 15:00 Άρης - Αστέρας AKTOR
  • 15:00 Κηφισιά - Ολυμπιακός
  • 17:00 Λεβαδειακός - Πανσερραϊκός
  • 17:30 ΟΦΗ - ΑΕΚ
  • 19:00 Ατρόμητος - Βόλος ΝΠΣ
  • 21:00 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Αστέρας AKTOR - ΟΦΗ 3-0: Τα highlights



