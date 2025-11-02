Ομάδες

ΑΕΚ – Παναιτωλικός: Βασικοί Ζοάο Μάριο και Πιερό | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 02 Νοεμβρίου 2025, 20:13
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τη βασική ενδεκάδα της ΑΕΚ, ενόψει του αγώνα με τον Παναιτωλικό, για την 9η αγωνιστική της Super League.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στην «OPAP Arena», έχοντας ως στόχο την επιστροφή στις νίκες στη Super League.

Ο Νίκολιτς αποφάσισε να παρατάξει την «Ένωση» με σύστημα 4-2-3-1, με τον Ζοάο Μάριο να παίζει σε επιτελικό ρόλο, πίσω από τον Φραντζί Πιερό. Στα «φτερά» θα είναι οι Καλοσκάμης και Κοϊτά.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις - Πινέδα, Μάριν - Κοϊτά, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο - Πιερό, ενώ στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς.

H ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Τσάβες, Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Στάγιτς, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Κοντούρης, Μίχαλακ, Ενκολόλο, Άλεξιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Ζίβκοβιτς, Παρδαλός, Μάνος, Γκαρθία, Αγαπάκης, Νικολάου, Μπελεβώνης, Ματσάν, Σμυρλής, Λουίς, Τσούρα, Αγκίρε.

