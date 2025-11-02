ΑΕΚ – Παναιτωλικός: Βασικοί Ζοάο Μάριο και Πιερό | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

INTIME SPORTS

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τη βασική ενδεκάδα της ΑΕΚ, ενόψει του αγώνα με τον Παναιτωλικό, για την 9η αγωνιστική της Super League.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στην «OPAP Arena», έχοντας ως στόχο την επιστροφή στις νίκες στη Super League.

Ο Νίκολιτς αποφάσισε να παρατάξει την «Ένωση» με σύστημα 4-2-3-1, με τον Ζοάο Μάριο να παίζει σε επιτελικό ρόλο, πίσω από τον Φραντζί Πιερό. Στα «φτερά» θα είναι οι Καλοσκάμης και Κοϊτά.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις - Πινέδα, Μάριν - Κοϊτά, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο - Πιερό, ενώ στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς.

H ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Τσάβες, Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Στάγιτς, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Κοντούρης, Μίχαλακ, Ενκολόλο, Άλεξιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Ζίβκοβιτς, Παρδαλός, Μάνος, Γκαρθία, Αγαπάκης, Νικολάου, Μπελεβώνης, Ματσάν, Σμυρλής, Λουίς, Τσούρα, Αγκίρε.