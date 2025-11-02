Παναθηναϊκός: Φέρνει ενίσχυση στο σκάουτινγκ ο Μπενίτεθ

Onsports Team

Η ιστοσελίδα «cordopolis.eldiario.es» προαναγγέλλει έξτρα ενίσχυση στο τιμ του Ράφα Μπενίτεθ. Ο Παναθηναϊκός έτσι κι αλλιώς είναι σε διαδικασία στελέχωσης σε πολλά πόστα. Όπως αναφέρουν οι Ίβηρες, οι Πέρικο Κάμπος και Πέδρο Χιμένεθ θα ενταχθούν στο σκάουτινγκ.

Στο παρελθόν έχουν συνεργαστεί με τον 65χρονο τεχνικό των «πράσινων». Έχουν αρμοδιότητα τον εντοπισμό και την αξιολόγηση ποδοσφαιριστών, με τον Μπενίτεθ να τους εμπιστεύεται.

Το δημοσίευμα αναφέρει:

«Ο Πέρικο Κάμπος και ο γιος του, αναλυτής και ειδικός στο scouting, Πέδρο Χιμένεθ, εντάσσονται στο επιτελείο του Ράφα Μπενίτεθ στον ελληνικό ποδοσφαιρικό γίγαντα. Το ποδόσφαιρο της Κόρδοβα επιστρέφει έτσι στον διεθνή χάρτη μέσα από τη συνεργασία με έναν από τους πιο καταξιωμένους τεχνικούς του κόσμου. Ο Ράφα Μπενίτεθ, που παρουσιάστηκε επίσημα στις 25 Οκτωβρίου ως νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, αποφάσισε να πλαισιωθεί από ανθρώπους της απόλυτης εμπιστοσύνης του για αυτή τη νέα πρόκληση στον ιστορικό σύλλογο της Αθήνας.

Ένα πρότζεκτ που, όπως είπε ο ίδιος, στοχεύει να επαναφέρει την ομάδα στο επίπεδο που είχε στο παρελθόν. Στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας ξεχωρίζουν δύο πρόσωπα με βαθιές ρίζες στην Κόρδοβα και τον τοπικό της σύλλογο: ο Πέδρο Πέρικο Κάμπος και ο γιος του, Πέδρο Χιμένεθ. Οι ίδιοι επιβεβαίωσαν την ένταξή τους στον ελληνικό σύλλογο. Ο Πέδρο Κάμπος (πατέρας) ανέφερε στα social media πως πρόκειται για “...ένα νέο πρότζεκτ, μια κοινή περιπέτεια και ένα κοινό όραμα”, τονίζοντας ότι “οι Κορδοβέζοι πατέρας και γιος, θα είναι δίπλα στον Ράφα για να προσφέρουν το δικό τους λιθαράκι”.

Από την πλευρά του, ο Πέδρο Χιμένεθ (γιος) ενημέρωσε το επαγγελματικό του προφίλ στο LinkedIn ανακοινώνοντας τον νέο του ρόλο ως European Scouting (Ευρωπαίος ανιχνευτής ταλέντων) στο επιτελείο του Μπενίτεθ. “Είμαστε περήφανοι που ξεκινάμε ένα νέο κεφάλαιο στον Παναθηναϊκό”, έγραψε, υπογραμμίζοντας τη “μοναδική ευκαιρία να στηρίξουμε ένα μακροπρόθεσμο όραμα μέσα από μια δομημένη και παγκόσμια προσέγγιση scouting”.

Η φιγούρα του Πέρικο Κάμπος είναι ευρέως γνωστή στους φίλους της Κόρδοβα, καθώς η ζωή του είναι άρρηκτα δεμένη με τον σύλλογο. Ως ποδοσφαιριστής, ο Καμπος από τη Ράμπλα αγωνίστηκε σε περισσότερα από 290 παιχνίδια με τη φανέλα της Κόρδοβα σε 11 σεζόν, γνωρίζοντας δύο ανόδους και μια καριέρα γεμάτη ιστορία. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, συνέχισε στους πάγκους, καθοδηγώντας την ομάδα σε δύο διαφορετικές περιόδους και συμμετέχοντας στο τεχνικό επιτελείο, πριν ξεκινήσει τη συνεργασία του με τον Ράφα Μπενίτεθ τη σεζόν 1999-2000.

Έκτοτε, ο Κάμπος εξειδικεύτηκε στην ανάλυση και παρακολούθηση ποδοσφαιριστών σε διεθνές επίπεδο, αποτελώντας μέλος του επιτελείου του Μπενίτεθ σε ομάδες κορυφαίου επιπέδου: Βαλένθια, Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι, Ρεάλ Μαδρίτης, Νιούκαστλ, Νταλιάν Γιφάνγκ (Κίνα), Έβερτον και Θέλτα. Παράλληλα, η σχέση του με την Κόρδοβα παρέμεινε στενή: πέρσι ανέλαβε την προεδρία του Συνδέσμου Βετεράνων του συλλόγου, από όπου αποχώρησε τον Φεβρουάριο του 2025, επικαλούμενος επαγγελματικές υποχρεώσεις - οι οποίες πλέον αποδεικνύονται ότι σχετίζονταν με την επιστροφή του στην ομάδα του Μπενίτεθ.

Ο γιος του, Πέδρο Χιμένεθ, ακολούθησε τα βήματά του, χτίζοντας τα τελευταία χρόνια μια καριέρα υψηλού επιπέδου στην ανάλυση και στην ανίχνευση ταλέντων. Έχει εξελιχθεί σε βασικό συνεργάτη του Μπενίτεθ, με τη συνεργασία τους να ξεκινά το 2016 και να διαρκεί ήδη πάνω από εννέα χρόνια. Όπως και ο πατέρας του, εργάστηκε ως σκάουτ του πρώτου επιπέδου για τον Ισπανό τεχνικό σε ομάδες όπως η Νιούκαστλ και η Έβερτον στην Premier League, καθώς και στο Dalian Pro της κινεζικής Super League και στη Θέλτα το 2024. Το βιογραφικό του συμπληρώνεται από τη θητεία του ως επικεφαλής σκάουτ Ευρώπης για την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Περού.

Η έλευσή τους στον Παναθηναϊκό επιβεβαιώνει τη συγκρότηση ενός δεμένου, οργανωμένου επιτελείου με έντονο κορδοβέζικο άρωμα, που ο Μπενίτεθ χτίζει για να αντιμετωπίσει τη μεγάλη πρόκληση: να επαναφέρει τη δόξα σε έναν ιστορικό σύλλογο που έχει να κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα πάνω από μία δεκαετία. Με την εμπειρία του Πέρικο Κάμπος στο scouting και τη διοίκηση και την εξειδίκευση του Πέδρο Χιμένεθ στα δεδομένα και τη διεθνή ανίχνευση ταλέντων, το δίδυμο από την Κόρδοβα θα συνεισφέρει γνώση και μεθοδικότητα στη «νοοτροπία νικητή» που ο Ισπανός προπονητής θέλει να εμφυσήσει στον Παναθηναϊκό από την πρώτη κιόλας μέρα».