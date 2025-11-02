Super League: Επιστροφή στην κορυφή μέσω... Σερρών ψάχνει ο ΠΑΟΚ - Το πρόγραμμα της ημέρας

Οnsports Τeam

Οι αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ ξεχωρίζουν από το σημερινό πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Super League.

Το… πρώτο πιάτο της 9ης αγωνιστικής στη Super League, βρήκε κερδισμένο τον Ολυμπιακό και μεγάλο χαμένο τον Παναθηναϊκό. Οι «ερυθρόλευκοι» με τη νίκη τους επί του Άρη ανέβηκαν στην πρώτη θέση με 22 βαθμούς, στο +2 από τον ΠΑΟΚ που έχει ματς λιγότερο.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν στο Βόλο, με αποτέλεσμα η ομάδα της Μαγνησίας να είναι μόνη τέταρτη πλέον (15 βαθμούς) και το «τριφύλλι» να βρίσκεται στην 8η θέση με 12 βαθμούς και ματς λιγότερο. Η ομάδα του Μπενίτεθ είναι πλέον στο -10 από την κορυφή.

Στο σημερινό πρόγραμα, ο ΠΑΟΚ, έχοντας συμπληρώσει πέντε διαδοχικές νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη (με 15-5 τέρματα) ταξιδεύει στις Σέρρες για την αναμέτρηση με τον προτελευταίο Πανσσεραϊκό, με στόχο να επιστρέψει μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι δύο ήττες στα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό έριξαν την ΑΕΚ στην τρίτη θέση και η αναιμική νίκη επί της Ηλιούπολης (1-0 στο 90’+6’) δεν ήταν δυνατό να βελτιώσει ιδιαίτερα το κλίμα. Το ματς με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι «πονηρό», αφενός επειδή ακολουθεί το παιχνίδι με τη Σάμροκ Ρόβερς (Πέμπτη 6/11, 19:45, OPAP Aren) για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League, αφετέρου επειδή τα «καναρίνια», με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο, έβαλαν από τέσσερα γκολ σε ΟΦΗ (4-2) και Ελλάς Σύρου (4-1) και απέσπασαν ισοπαλία από τη δυνατή Κηφισιά (1-1).

Η ευχάριστη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, ο Λεβαδειακός, ταξιδεύει στη Λάρισα για το ματς με την ΑΕΛ που έδειξε, πάντως, σημάδια ζωής, παίρνοντας το πρώτο φετινό της «τρίποντο» με το 2-0 στις Σέρρες, υπό τις οδηγίες του Στέλιου Μαλεζά.

SUPER LEAGUE – 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Βόλος – Παναθηναϊκός 1-0

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2

Ολυμπιακός – Άρης 2-1

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

17:30 ΑΕΛ – Λεβαδειακός Cosmote Sport 1

19:30 Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ Novasports Prime

21:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός Cosmote Sport 1

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

17:00 Asteras Aktor – ΟΦΗ Novasports Prime

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22 (9αγ.)

2. Π.Α.Ο.Κ. 20

3. Α.Ε.Κ. 16

4. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 15 (9αγ.)

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 12

6. ΑΡΗΣ 12 (9αγ.)

7. ΚΗΦΙΣΙΑ 12 (9αγ.)

8. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 12

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 9 (9αγ.)

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 8

11. Α.Ε.Λ. 7

12. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5

13. Ο.Φ.Η. 3 (7αγ.)

14. ASTERAS AKTOR 3