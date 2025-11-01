Super League: Στο Βόλο ο Παναθηναϊκός, εντός με Άρη ο Ολυμπιακός στο… άνοιγμα της αυλαίας

Onsports Team

Η 9η αγωνιστική αρχίζει με «μάχες» των αιωνίων αντιπάλων, καθώς ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο Βόλο και ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη – Το πρόγραμμα και η βαθμολογία.

Το… πρώτο πιάτο της 9ης αγωνιστικής στη Super League, περιλαμβάνει τους αιώνιους αντιπάλους. Σήμερα αγωνίζονται Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, οι οποίοι μεσοβδόμαδα έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις (με Μάλμε εκτός οι «πράσινοι» με PSV εντός οι «ερυθρόλευκοι»).

Το «τριφύλλι» στο τρίτο ματς του Ράφα Μπενίτεθ, κάνει την αρχή παίζοντας στο Πανθεσσαλικό με το Βόλο. Οι γηπεδούχοι θέλουν να αφήσουν πίσω τους τα 8 γκολ που δέχτηκαν στα ματς με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό τις προηγούμενες μέρες και σαφώς αποτελεί έξτρα δυσκολία για τους «πράσινους» το συγκεκριμένο γεγονός.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν έχει Ρενάτο Σάντσες, Καλάμπρια, Μπακασέτα, Ντέσερς, Πελίστρι, αλλά στις εξέδρες θα είναι δυναμική η παρουσία των φίλων του Παναθηναϊκού καθώς η ΠΑΕ έχει πάρει 7.000 εισιτήρια για το ματς. Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες στους 12, με τον Παναθηναϊκό να έχει ματς λιγότερο.

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί το «πληγωμένο» Άρη. Οι Θεσσαλονικείς ταξίδεψαν στην Αττική χωρίς δέκα παίκτες στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ. Από την άλλη ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει Έσε και Ορτέγκα στη διάθεσή του.

Ο Βάσκος θα προχωρήσει σε rotation, ειδικά απ’ τη στιγμή που ακολουθεί κρίσιμο ευρωπαϊκό ματς την Τρίτη. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να πάρουν τη νίκη κι αν γίνεται αυτή να έρθει όσο το δυνατόν ανετότερα για την καλύτερη διαχείριση της ενέργειας.

Πέρα απ’ τα παιχνίδια των αιωνίων, σήμερα διεξάγεται και το ματς του Ατρόμητου με την Κηφισιά. Αναμέτρηση δύο ομάδων που ισοβαθμούν στους 9.

SUPER LEAGUE – 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

18:00 Βόλος – Παναθηναϊκός Cosmote Sport 2

19:30 Ατρόμητος – Κηφισιά Novasports Prime

20:00 Ολυμπιακός – Άρης Cosmote Sport 1

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

17:30 ΑΕΛ – Λεβαδειακός Cosmote Sport 1

19:30 Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ Novasports Prime

21:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός Cosmote Sport 1

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

17:00 Asteras Aktor – ΟΦΗ Novasports Prime

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Π.Α.Ο.Κ. 20

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19

3. Α.Ε.Κ. 16

4. ΑΡΗΣ 12

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 12

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 12 (7αγ.)

7. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 12

8. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 9

9. ΚΗΦΙΣΙΑ 9

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 8

11. Α.Ε.Λ. 7

12. Ο.Φ.Η. 6 (7αγ.)

13. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5

14. ASTERAS AKTOR 3