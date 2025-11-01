Ομάδες

Super League: Γκολ της 8ης αγωνιστικής το τέρμα του Γιακουμάκη
Onsports Team 01 Νοεμβρίου 2025, 07:44
Super League: Γκολ της 8ης αγωνιστικής το τέρμα του Γιακουμάκη

Το εκπληκτικό τέρμα του επιθετικού του ΠΑΟΚ στο ματς με τον Βόλο, ψηφίστηκε το ομορφότερο της προηγούμενης αγωνιστικής.

Το γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη στο 49ο λεπτό εναντίον του Βόλου, με το οποίο ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στην Τούμπα (νίκησε με 3-0) και «ξεκλείδωσε» την άμυνα των Θεσσαλών, αναδείχθηκε το καλύτερο (Best Goal) της 8ης αγωνιστικής στον διαγωνισμό της Super League.
 
Όπως προέκυψε από την «ετυμηγορία» των φιλάθλων που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, το τέρμα του Έλληνα επιθετικού συγκέντρωσε σχεδόν το μισό (49,45%) των προτιμήσεων, αφήνοντας δεύτερο με 34,40% εκείνο του Πέτρου Μπαγκαλιάνη (ΑΕΛ) στην εκτός έδρας νίκη της ομάδας του επί του Πανσερραϊκού (2-0) και τρίτο το τέρμα του Σωτήρη Κοντούρη (13,50%), ο οποίος έδωσε το βαθμό στον Παναιτωλικό (1-1) με αντίπαλο την Κηφισιά.
 


