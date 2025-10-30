Μέρος του προγράμματος ο Πελίστρι και μετράει αντίστροφα για την επιστροφή

Onsports Team

Ο Ουρουγουανός συμμετείχε σε κομμάτι της προπόνησης και μετά από δύο μήνες πλησιάζει η στιγμή που θα είναι ξανά διαθέσιμος – Θλάση πρώτου βαθμού ο Καλάμπρια, ατομικό ο Σάντσες.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού άφησαν πίσω τους τη νίκη με τον Ατρόμητο για το Κύπελλο και έχουν στρέψει ήδη την προσοχή τους στο ματς με τον Βόλο στην πόλη της Μαγνησίας. Ο Ράφα Μπενίτεθ προπόνησε τους «πράσινους» την επομένη του αγώνα στο Περιστέρι και είχε ευχάριστα νέα.

Ο Φακούντο Πελίστρι που αγωνίστηκε για τελευταία φορά με την Σάμσουνσπορ στις 28 Αυγούστου, ακολούθησε μέρος του προγράμματος και πλέον πλησιάζει η στιγμή της επιστροφής του. Ο Ουρουγουανός έχει χάσει 12 αναμετρήσεις μέχρι τώρα.

Οι «πράσινοι» χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα Κυπέλλου με τον Ατρόμητο έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε μικρό χώρο.

Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Μπακασέτας, Ντέσερς, Μπόκος, ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Καλάμπρια (θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο), Σάντσες (θα υποβληθεί σε μαγνητική για να εκτιμηθεί ο τραυματισμός του).