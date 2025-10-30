Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού για τον Βοτανικό: «Αθήνα είσαι έτοιμη;»
Onsports Team 30 Οκτωβρίου 2025, 16:15
SUPER LEAGUE

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού για τον Βοτανικό: «Αθήνα είσαι έτοιμη;»

Video που απεικονίζει το εργοτάξιο στο σημείο που χτίζεται το νέο γήπεδο της ομάδας, με φόντο το Τριφύλλι σε γερανό και την Ακρόπολη, ανέβασε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Στις αρχές του 2027 ο Παναθηναϊκός ευελπιστεί πως θα είναι έτοιμο το νέο του γήπεδο στον Βοτανικό. Οι «πράσινοι» περιμένουν εκείνη τη στιγμή για να σηματοδοτηθεί η νέα εποχή του ποδοσφαιρικού τμήματος, αλλά και του Α.Ο. καθώς εκεί θα δημιουργηθούν και οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.

Ένα όνειρο δεκαετιών που σιγά-σιγά παίρνει… σάρκα και οστά, με τους φίλους της ομάδας να είναι πάντα δύσπιστοι καθώς το συγκεκριμένο θέμα έχει ταλαιπωρήσει σημαντικά το σύλλογο.

Η «πράσινη» ΠΑΕ στα social media ανέβασε ένα video από το εργοτάξιο του Βοτανικού και το σημείο που θα είναι το νέο γήπεδο. Σε αυτό απεικονίζεται το Τριφύλλι στον γερανό, ενώ σιγά-σιγά το πλάνο φτάνει στην Ακρόπολη. Με το ερώτημα στο τέλος:

«Αθήνα είσαι έτοιμη;».

 


Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Hellenic Championship: Το ξεχωριστό κάλεσμα του Νόβακ Τζόκοβιτς μέσα από το Telekom Center Athens
4 λεπτά πριν Hellenic Championship: Το ξεχωριστό κάλεσμα του Νόβακ Τζόκοβιτς μέσα από το Telekom Center Athens
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο Αρσάβιν πήγε στην μπουτίκ της Ρεάλ στη Μαδρίτη με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα
54 λεπτά πριν Ο Αρσάβιν πήγε στην μπουτίκ της Ρεάλ στη Μαδρίτη με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα
SUPER LEAGUE
Μέρος του προγράμματος ο Πελίστρι και μετράει αντίστροφα για την επιστροφή
2 ώρες πριν Μέρος του προγράμματος ο Πελίστρι και μετράει αντίστροφα για την επιστροφή
SUPER LEAGUE
Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού για τον Βοτανικό: «Αθήνα είσαι έτοιμη;»
2 ώρες πριν Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού για τον Βοτανικό: «Αθήνα είσαι έτοιμη;»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved