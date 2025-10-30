Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού για τον Βοτανικό: «Αθήνα είσαι έτοιμη;»

Onsports Team

Video που απεικονίζει το εργοτάξιο στο σημείο που χτίζεται το νέο γήπεδο της ομάδας, με φόντο το Τριφύλλι σε γερανό και την Ακρόπολη, ανέβασε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Στις αρχές του 2027 ο Παναθηναϊκός ευελπιστεί πως θα είναι έτοιμο το νέο του γήπεδο στον Βοτανικό. Οι «πράσινοι» περιμένουν εκείνη τη στιγμή για να σηματοδοτηθεί η νέα εποχή του ποδοσφαιρικού τμήματος, αλλά και του Α.Ο. καθώς εκεί θα δημιουργηθούν και οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.

Ένα όνειρο δεκαετιών που σιγά-σιγά παίρνει… σάρκα και οστά, με τους φίλους της ομάδας να είναι πάντα δύσπιστοι καθώς το συγκεκριμένο θέμα έχει ταλαιπωρήσει σημαντικά το σύλλογο.

Η «πράσινη» ΠΑΕ στα social media ανέβασε ένα video από το εργοτάξιο του Βοτανικού και το σημείο που θα είναι το νέο γήπεδο. Σε αυτό απεικονίζεται το Τριφύλλι στον γερανό, ενώ σιγά-σιγά το πλάνο φτάνει στην Ακρόπολη. Με το ερώτημα στο τέλος:

«Αθήνα είσαι έτοιμη;».