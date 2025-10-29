ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 4-1: Ορμητικός, αποφασισμένος και άνετα νικητής

Onsports Team

Την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου πήρε ο «δικέφαλος» που είχε «καθαρίσει» το ματς απ’ το εικοσάλεπτο με τρία γκολ – Γκολάρα από κόρνερ ο Τούπτα των φιλοξενούμενων.

Η ήττα με 4-1 στη Λιβαδειά, έκανε το ματς με την ΑΕΛ επιτακτική ανάγκη για τον ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος» φιλοξένησε τους Λαρισαίους και νίκησε με χαρακτηριστική άνεση, πιάνοντας εξαιρετικά επίπεδα απόδοσης ειδικά στην αρχή του ματς για να φτάσει στο τελικό 4-1.

Οι Θεσσαλονικείς πέτυχαν τρία γκολ στο πρώτο εικοσάλεπτο, έχοντας σε μεγάλα κέφια τους Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ, Κένι. Οι φιλοξενούμενοι δεν έκαναν ούτε ευκαιρία ουσιαστικά, προβληματίζοντας με την εικόνα τους.

Για την ΑΕΛ το αξιοσημείωτο ήταν το γκολ του Τούπτα. Με εκπληκτικό τρόπο από απ’ ευθείας εκτέλεση κόρνερ, ο παίκτης των «βυσσινί» σημείωσε ένα εξαιρετικό τέρμα.

Ο ΠΑΟΚ πήρε τους 3 πρώτους βαθμούς στη League Phase του Κυπέλλου, ενώ η ΑΕΛ μετά από τρίτο ματς έμεινε στον 1 βαθμό που είχε πάρει με την Μαρκό.

Το ματς άρχισε με ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο 2ο λεπτό. Ο Μπάμπα έκανε το γύρισμα, όμως ο Αναγνωστόπουλος με υπερένταση νίκησε τον Ντεσπόντοφ.

Ο «δικέφαλος» πέτυχε γκολ στο επόμενο λεπτό. Στο 3’ ο Ιβανούσετς έγινε αποδέκτης στα αριστερά, κινήθηκε παράλληλα για λίγα μέτρα και με εκπληκτικό φαλτσαριστό σουτ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα για το 1-0!

Ο Ντεσπόντοφ στο 10λεπτο κινήθηκε ωραία από δεξιά, μπήκε στην περιοχή, με τη σέντρα σουτ που επιχείρησε από διαγώνια θέση να φεύγει ελάχιστα άουτ.

Το δεύτερο γκολ ήρθε στο 12’. Ο Ντεσπόντοφ άνοιξε δεξιά εντός περιοχής στον Κένι, αυτός έκανε το γύρισμα στο ύψος της μικρής περιοχής και με μια επαφή ο Κωνσταντέλιας έκανε το 2-0!

Αμέσως μετά το δεύτερο τέρμα, ο Κωνσταντέλιας κινήθηκε ωραία στην περιοχή της ΑΕΛ, βρέθηκε στο έδαφος και ο Κένι νικήθηκε από τον Αναγνωστόπουλο. Όμως ο νεαρός διαμαρτυρόταν έντονα και ο διαιτητής Πολυχρόνης ειδοποιήθηκε από το VAR να κάνει έλεγχο της φάσης.

Όπως αποδείχθηκε ο Κοβάσεβιτς τράβηξε απ’ τη φανέλα τον Κωνσταντέλια και υποδείχθηκε πέναλτι. Ο Ντεσπόντοφ στο 18’ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα απ’ την άσπρη βούλα και έκανε το 3-0!

Ο ρυθμός του ματς έμοιαζε να χαλαρώνει στο επόμενο δεκάλεπτο. Η ΑΕΛ δεν μπορούσε να συνέλθει και να δημιουργήσει, ενώ οι γηπεδούχοι χαμήλωσαν την αρχική τους ορμή.

Παρ’ όλα αυτά, στο 31’ ο ΠΑΟΚ βρήκε για τέταρτη φορά το δρόμο προς τα δίχτυα. Με ωραίο συνδυασμό και πάλι. Ο Κένι άνοιξε ωραία για τον Ντεσπόντοφ στα δεξιά, ο Βούλγαρος έκανε συρτή σέντρα και ο Μύθου πάνω στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 4-0!

Οι φιλοξενούμενοι είναι χαρακτηριστικό πως είχαν την πρώτη τους τελική στο 35’, με ένα άψυχο σουτ που μπλόκαρε με άνεση ο Τσιφτσής.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον ΠΑΟΚ να απειλεί και πάλι. Κένι και Ντεσπόντοφ έφυγαν στην κόντρα, ο Κωνσταντέλιας έγινε κάτοχος που στόπαρε ωραία αλλά δεν τελείωσε σωστά τη φάση και τον νίκησε ο Αναγνωστόπουλος.

Στο 58’ οι γηπεδούχοι μετά από κόρνερ του Ντεσπόντοφ, κεφαλιά του Μιχαηλίδη, είδαν τον Μπάμπα να αστοχεί από πλεονεκτική θέση.

Η ΑΕΛ χωρίς φάση στο ματς, κέρδισε κόρνερ στο 75’. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Τούπτα. Με φάλτσο και εξαιρετικό χτύπημα ο παίκτης της ομάδας της Λάρισας, μπέρδεψε τον Τσιφτσή και έστειλε την μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ του δεύτερου δοκαριού για το 4-1!

Στο 88’ από τα δεξιά ο Κένι έκανε το γύρισμα, με τον Μπιάνκο να σουτάρει, αλλά ο Σουρλής έβαλε την κόντρα και έδιωξε την μπάλα.

Στις καθυστερήσεις ο Αναγνωστόπουλος νίκησε τον Μπιάνκο που πλάσαρε, αλλά και πάλι δεν μπόρεσε να σκοράρει.

Το τριπλό σφύριγμα βρήκε τον ΠΑΟΚ να φτάνει στην άνετη νίκη με 4-1, δείχνοντας πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Η ΑΕΛ από την άλλη, προβλημάτισε και σαφώς πρέπει να αλλάξει αρκετά στη «μάχη» κυρίως του πρωταθλήματος.

Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)

Κίτρινες: Κένι, Μπιάνκο – Στάικος, Μπαγκαλιάνης.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα (71’ Τέιλορ), Μπιάνκο, Μεϊτέ (60’ Θυμιάνης), Ιβανούσετς, Κωνσταντέλιας (60’ Τάισον), Ντεσπόντοφ (60’ Μπέρδος), Μύθου (71’ Τσάλοφ).

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Αναγνωστόπουλος, Κοβάτσεβιτς, Τούπτα, Στάικος, Σαγκάλ (74’ Γιούσης), Γκαράτε (55’ Τσάκλα), Δημηνίκος (55’ Βαρσάμης), Αντράντα (74’ Σουρλής), Παντελάκης, Μπαγκαλιάνης (64’ Φεριγκρά), Αποστολάκης.