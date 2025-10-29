AEK: Ενοχλήσεις ο Γιόβιτς, θα υποβληθεί σε μαγνητική

INTIME SPORTS

Αγωνία στην ΑΕΚ για τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος έχει ενοχλήσεις και θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Η ΑΕΚ είχε κάκιστη εικόνα στην Ηλιούπολη και χρειάστηκε ένα γκολ του Καλοσκάμη στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων για να νικήσει τους αξιόμαχους γηπεδούχους.

Ο Λούκα Γιόβιτς δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας, καθώς, όπως έγινε γνωστό μετά το τέλος της, ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις.

Ο Σέρβος φορ θα υποβληθεί σε μαγνητική, τα αποτελέσματα, της οποίας θα δείξουν και το μέγεθος του τραυματισμού του. Όπως είναι φυσικό στην «Ένωση» υπάρχει αγωνία για την κατάστασή του.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό την ερχόμενη Κυριακή (02/11), με στόχο την επιστροφή στις νίκες στη Super League, ενώ την άλλη Πέμπτη (06/11) αντιμετωπίζει στην «OPAP Arena» τη Σάμροκ Ρόβερς, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.