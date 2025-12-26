Μεταγραφές, Γιουβέντους: Σε ανοικτή γραμμή με Λάτσιο για Μανδά

INTIME SPORTS

Αποφασισμένη να κινηθεί δυναμικά για την απόκτηση του Χρήστου Μανδά εμφανίζεται η Γιουβέντους, με το όνομα του Έλληνα τερματοφύλακα να βρίσκεται καθημερινά στο επίκεντρο των ιταλικών ρεπορτάζ.

Ο 24χρονος γκολκίπερ δεν αποτελεί βασική επιλογή του Μαουρίτσιο Σάρι στη Λάτσιο και αναζητά μια ομάδα στην οποία θα έχει περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής.

Η Γιουβέντους έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για τον Μανδά και σύμφωνα με τη «Gazzetta dello Sport», οι «μπιανκονέρι» βρίσκονται σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τη Λάτσιο για την περίπτωσή του. Μάλιστα, το δημοσίευμα αποκαλύπτει ότι στο τραπέζι των συζητήσεων έχει πέσει και το όνομα του Φάμπιο Μιρέτι, ποδοσφαιριστή που εκτιμά ιδιαίτερα ο Σάρι.

Ο 22χρονος μέσος της Γιουβέντους δεν έχει μέχρι στιγμής σημαντικό χρόνο συμμετοχής και θα μπορούσε να αποτελέσει λύση για τη Λάτσιο, μετακομίζοντας στη Ρώμη. Όπως αναφέρουν τα ιταλικά Μέσα, οι δύο σύλλογοι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ανταλλαγής των δύο παικτών, με τις συζητήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη και τις λεπτομέρειες να απομένουν ώστε να ξεκαθαρίσει αν η υπόθεση θα προχωρήσει.