ΑΕΚ: Καθαρισμό στο γόνατο ο Ελίασον, επιστρέφει μετά τη διακοπή

Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό κι έμεινε στο -4 από την κορυφή της Super League.

Στον αγώνα του «Γ. Καραϊσκάκης» ο Μάρκο Νίκολιτς στερήθηκε τις υπηρεσίες του Ελίασον, ο οποίος ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο γόνατο. Σύμφωνα με την ενημέρωση της «Ένωσης», ο Σουηδός εξτρέμ θα χρειαστεί να κάνει «έναν ήπιο καθαρισμό».

Ο χρόνος απουσίας του υπολογίζεται περίπου στον έναν μήνα, αν κι αυτό θα ξεκαθαρίσει μετά την επέμβαση, όταν θα ξεκινήσει κι η συνηθισμένη διαδικασία για την αποθεραπεία και επανένταξη. Το δεδομένο, πάντως, είναι ότι δεν προλαβαίνει τα ματς μέχρι τη διακοπή για το τελευταίο «παράθυρο» των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Ο Ελίασον θα απουσιάσει από το ερχόμενο ματς με την Ηλιόπουλη για το Κύπελλο Ελλάδας, τα ματς πρωταθλήματος κόντρα σε Παναιτωλικό και ΟΦΗ, αλλά και την αναμέτρηση με τη Σάμροκ Ρόβερς για το Conference League. Μετά τη διακοπή θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.