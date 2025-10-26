Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Οι δηλώσεις Μεντιλίμπαρ και Νίκολιτς, αμέσως μετά το τέλος του ντέρμπι

INTIME SPORTS

Onsports Team

Ο Μεχντί Ταρέμι, με τη διάθεση, τα τρεξίματα και τη δημιουργία φάσεων, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Ιρανός επιθετικός με δύο κεφαλιές έκανε τη… διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού, ο οποίος επικράτησε 2-0 της ΑΕΚ.

Μεντιλίμπαρ: «Νίκη που χρειαζόμασταν για να πιστέψουμε ξανά στις δυνάμεις μας»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μιλώντας στην CosmoteTV μετά το τέλος του ντέρμπι, είπε: «Δεν το βλέπω σαν ντέρμπι. Τα βλέπω όλα σαν παιχνίδια. Στα παιχνίδια, λοιπόν, πρέπει να παίξουμε καλά για να τα κερδίσουμε. Σήμερα παίζαμε απέναντι σε μία καλή ομάδα, η οποία βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Θέλαμε πολύ να την κερδίσουμε, παίζαμε στην έδρα μας και καταφέραμε να πάρουμε ένα 2-0. Αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενους, μας δίνει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια, γιατί είναι και μία στιγμή δύσκολη, καθώς ερχόμαστε από τις δύο προηγούμενες ήττες. Κερδίσαμε την ΑΕΛ, όμως χάσαμε τα δύο επόμενα παιχνίδια. Χρειαζόμασταν λοιπόν να επιστρέψουμε στις νίκες και να πάρουμε βαθμούς, αλλά και να αρχίσουμε να πιστεύουμε ξανά στον εαυτό μας και στα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε».

Για το ότι ξεκίνησε τον Ταρέμι για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα: «Μας έδωσε πολλά στην επίθεση, πρέπει να μας δώσει περισσότερα στην άμυνα. Νομίζουμε ότι δεν είναι ακόμη στο 100% της καλύτερής του κατάστασης. Μπορεί να δώσει πολλά περισσότερα. Ο λόγος είναι ότι δεν έκανε καλή προετοιμασία μαζί μας κι επίσης, δεν ήταν σε πολύ καλή φόρμα όταν ήρθε. Από εδώ όμως και μέχρι το τέλος της σεζόν θα βελτιώνεται συνεχώς και περιμένουμε από αυτόν να μας δώσει περισσότερα».

Νίκολιτς: «Ο Ολυμπιακός ήταν πιο φρέσκος από εμάς»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μιλώντας στην CosmoteTV μετά το ντέρμπι, δήλωσε: «Αν εξαιρέσουμε το σκορ, δεν πήγε τόσο άσχημα για εμάς το ματς. Δεχθήκαμε δύο γκολ από πέναλτι και στατική φάση. Όσο είχαμε την κατοχή της μπάλας δεν ήμασταν τόσο κακοί, μπορέσαμε να παίξουμε καλά με το build-up. Τα στατιστικά λένε ότι ήμασταν κοντά. Δεν είδα τόσες μεγάλες φάσεις και από τις δύο πλευρές. Δεν ήμασταν τόσο καλοί, δεν ήμασταν τόσο φρέσκοι. Πήγαμε καλά στο build-up, σε πολλές καταστάσεις, αλλά δεν τα πήγαμε καλά στο τελευταίο τρίτο. Ήταν πιο φρέσκοι από εμάς. Δεν μπορώ να πω κάτι από τους παίκτες, οι περισσότεροι παλέψανε, ήταν σωστοί στη συμπεριφορά τους, δεν έχω παράπονο. Πιστεύω ότι μόνο στο τρίτο της επίθεσης, η τελευταία πάσα δεν ήταν καλή, η υποδοχή δεν ήταν καλή, οπότε δεν ήμασταν φρέσκιοι γι’ αυτό το ματς. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό».