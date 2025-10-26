Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της επίθεσης σε Ρότα, Κοϊτά που είχε καταγγείλει η Ένωση

INTIME SPORTS

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας έχει ταυτοποιήσει τους δράστες της επίθεσης που είχε καταγγείλει η «Ένωση» εις βάρος των Ρότα και Κοϊτά, στο περσινό ντέρμπι, Ολυμπιακός – ΑΕΚ.

Στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ που διεξήχθη στις 13 Απριλίου, η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ και προσωπικά ο Μάριος Ηλιόπουλος είχε καταγγείλει επίθεση στη φισούνα από μη διαπιστευμένους με πολιτικά.

Ο Λάζαρος Ρότα κι ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, μάλιστα, είχαν πάει στον παρατηρητή και στους αρμόδιους, προχωρώντας σε επίσημες καταγγελίες για την επίθεση που δέχθηκαν.

Τις προηγούμενες 196 ημέρες πραγματοποιήθηκε έρευνα από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, η οποία αξίζει να αναφέρουμε ότι αφορούσε όλα τα περιστατικά που είχαν λάβει χώρα μετά το τέλος της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Δηλαδή τόσο τα επεισόδια στον αγωνιστικό χώρο ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, όσο και τα περιστατικά που έλαβαν χώρα στη φισούνα κι εντός αποδυτηρίων.

Η ΥΑΟΑΒ ταυτοποίησε, τελικά, τους φερόμενους δράστες και παρέδωσε τα στοιχεία τους στην Εισαγγελία Πειραιά.