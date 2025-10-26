Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Live Παναθηναϊκός – Asteras Aktor: Το ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον «πράσινο» πάγκο
Onsports Team 26 Οκτωβρίου 2025, 17:20
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Live Παναθηναϊκός – Asteras Aktor: Το ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον «πράσινο» πάγκο

Δείτε την εξέλιξη του αγώνα στη Λεωφόρο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Asteras Aktor, ο οποίος περνά στην ιστορία ως ο πρώτος του Ισπανού τεχνικού στη Super League.

Η 8η αγωνιστική της Super League είναι ξεχωριστή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κι αυτό γιατί ένας απ’ τους κορυφαίους – αν όχι ο κορυφαίος σύμφωνα με τα επιτεύγματά του – προπονητές που ήρθαν ποτέ στο πρωτάθλημά μας, κάνει ντεμπούτο. Ο Ράφα Μπενίτεθ κοουτσάρει πρώτη φορά στο Παναθηναϊκός – Asteras Aktor.

Με τον Ισπανό στον πάγκο τους, οι «πράσινοι» θέλουν πάση θυσία τη νίκη κόντρα στους Αρκάδες. Για να εκμεταλλευτούν το όποιο αποτέλεσμα στο ντέρμπι, μειώνοντας την απόστασή τους απ’ τις πρώτες θέσεις.

Ο Μπενίτεθ δεν έχει στη διάθεσή του Πελίστρι, Μπακασέτα και Ντέσερς. Από την άλλη ο Κόουλμαν δεν έχει τους Καλτσά, Καστάνιο, Τσιντώντα και Αλάγκμπε. Οι φιλοξενούμενοι είναι ουραγοί της βαθμολογίας και δεν έχουν ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα. Οπότε απ’ την πλευρά τους αναζητούν αποτέλεσμα για αυτοπεποίθηση ενόψει της συνέχειας.

Διαιτητής είναι ο Τζήλος με βοηθούς τους Οικονόμου και Βαλιώτη. Τέταρτος ο Μόσχου, στο VAR o Παπαδόπουλος και AVAR o Πουλικίδης.

Δείτε την εξέλιξη του σημαντικού αγώνα από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Asteras Aktor:



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Οι επιλογές των Μεντιλίμπαρ και Νίκολιτς για το ντέρμπι της Super League
13 λεπτά πριν Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Οι επιλογές των Μεντιλίμπαρ και Νίκολιτς για το ντέρμπι της Super League
SUPER LEAGUE
Μπενίτεθ: «Πήγε καλά ο πρώτος αγώνας, όλα ήταν σωστά»
32 λεπτά πριν Μπενίτεθ: «Πήγε καλά ο πρώτος αγώνας, όλα ήταν σωστά»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 2-1: «Βασίλισσα» στο «Clasico» και +5 από τους «μπλαουγκράνα»
52 λεπτά πριν Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 2-1: «Βασίλισσα» στο «Clasico» και +5 από τους «μπλαουγκράνα»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός – Asteras Aktor 2-0: Η εποχή Μπενίτεθ άρχισε με νίκη
57 λεπτά πριν Παναθηναϊκός – Asteras Aktor 2-0: Η εποχή Μπενίτεθ άρχισε με νίκη
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved