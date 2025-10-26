Asteras Aktor: Με απουσίες στη Λεωφόρο

Onsports Team

Οι ουραγοί του πρωταθλήματος ψάχνουν ένα μεγάλο αποτέλεσμα στην έδρα του Παναθηναϊκού – Η αποστολή του Κόουλμαν.

Ο Asteras Aktor βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Όντας η μοναδική πλέον ομάδα της Super League, χωρίς νίκη. Στο «Απόστολος Νικολαΐδης» απέναντι στον Παναθηναϊκό, θα αναζητήσει ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει ώθηση.

Ο Κρις Κόουλμαν, στο δεύτερο παιχνίδι του στον πάγκο των Αρκάδων, δε θα έχει στη διάθεσή του τους Νίκο Καλτσά και Πέπε Καστάνιο, καθώς αμφότεροι συμπλήρωσαν κάρτες και δηλώθηκαν να εκτίσουν την τιμωρία τους κόντρα στο «τριφύλλι».

Παράλληλα, εκτός μάχης τέθηκαν και οι Παναγιώτης Τσιντώντας, Ολουγουατομπιλόμπα Αλάγκμπε λόγω τραυματισμού κι ενοχλήσεων, αντίστοιχα. Ωστόσο, στην αποστολή συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν ο Φάνης Tζανδάρης.

Αναλυτικά η αποστολή του Αστέρα Τρίπολης:

Παπαδόπουλος, Αρχοντακάκης, Αγγελίδης, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Έντερ, Τσίκο, Μούμο, Αλμύρας, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Γιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Κετού, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου.