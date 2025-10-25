Ομάδες

Super League Βαθμολογία: Έμειναν πίσω ΟΦΗ και Πανσερραϊκός, έρχονται οι «μάχες» της κορυφής
Onsports Team 25 Οκτωβρίου 2025, 23:04
SUPER LEAGUE

Super League Βαθμολογία: Έμειναν πίσω ΟΦΗ και Πανσερραϊκός, έρχονται οι «μάχες» της κορυφής

Μετά την πρώτη μέρα της 8ης αγωνιστικής, ανακατατάξεις στην ουρά της βαθμολογίας – Τα αποτελέσματα και η κατάταξη.

Η ΑΕΛ πανηγυρίζει την πρώτη της νίκη στη Super League, με το 2-0 στις Σέρρες επί του Πανσερραϊκού. Αποτέλεσμα για την 8η αγωνιστική της Super League, που τη στέλνει δύο θέσεις πιο πάνω απ’ την προτελευταία που βρισκόταν.

Κηφισιά και Παναιτωλικός με τον ένα βαθμό που πήραν στο μεταξύ τους παιχνίδι, δεν άλλαξαν σημαντικά την κατάταξή τους, ενώ ο Ατρόμητος με το «διπλό» στο Ηράκλειο κέρδισε δύο θέσεις. Αφήνοντας τρίτο απ’ το τέλος τον ΟΦΗ.

Όλα αυτά μία μέρα πριν το Ολυμπιακός – ΑΕΚ και τα ματς ΠΑΟΚ – Βόλος και Παναθηναϊκός – Asteras Aktor. Παράλληλα, ο Λεβαδειακός θα φιλοξενήσει τον Άρη με τις ανακατατάξεις της κορυφής να κρίνονται απ’ τα κυριακάτικα ματς.

SUPER LEAGUE – 8η αγωνιστική

Σάββατο 25/10

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 0-2

ΟΦΗ – Ατρόμητος 1-3

Κυριακή 26/10

17:00 Λεβαδειακός – Άρης Novasports 2

17:30 Παναθηναϊκός – Asteras Aktor Cosmote Sport 1

19:30 ΠΑΟΚ – Βόλος Novasports Prime

21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Π.Α.Ο.Κ. 17 (7αγ.)

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 16 (7αγ.)

3. Α.Ε.Κ. 16 (7αγ.)

4. ΒΟΛΟΣ 12 (7αγ.)

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 11 (7αγ.)

6. ΑΡΗΣ 11 (7αγ.)

7. ΚΗΦΙΣΙΑ 9

8. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 9 (6αγ.)

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 9

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 8

11. Α.Ε.Λ. 7

12. Ο.Φ.Η. 6 (7αγ.)

13. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5

14. ASTERAS AKTOR 3 (7αγ.)

 


