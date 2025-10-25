Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 0-2: Κάλπασε το αλογάκι για την πρώτη του νίκη

Onsports Team

Η ομάδα της Λάρισας «καθάρισε» το ματς στις Σέρρες από το πρώτο ημίχρονο με δύο γκολ και αποβολή του Λύρατζη, πανηγυρίζοντας το πρώτο… τρίποντο στη φετινή Super League.

Με τον κόσμο στο πλευρό της η ΑΕΛ ήρθε η ώρα να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στη Super League. Οι «βυσσινί» για την 8η αγωνιστική επικράτησαν στις Σέρρες του Πανσερραϊκού με 2-0 και χάρηκαν την πρώτη τους επιτυχία στη σεζόν.

Τα πάντα κρίθηκαν από το πρώτο ημίχρονο, όταν το εκπληκτικό γκολ του Μπαγκαλιάνη και το τέρμα του Ουάρντα διαμόρφωσαν το σκορ, ενώ πριν πάνε στα αποδυτήρια οι ομάδες αποβλήθηκε ο Λύρατζης. Έτσι τα πάντα ουσιαστικά είχαν κριθεί.

Οι Θεσσαλοί είχαν ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ, με τις προσπάθειες των Ατανάσοφ και Τούπτα όμως, να καταλήγουν στο δοκάρι.

Με τον τρόπο αυτό η ΑΕΛ… ξεκόλλησε από τις τελευταίες θέσεις και προσπέρασε τους Σερραίους. Οι Λαρισαίοι ανέβηκαν στους 7 βαθμούς με τον Πανσερραϊκό να μένει στους 5.

Το ματς ήταν μοιρασμένο στην αρχή του. Η ΑΕΛ ήταν αυτή που άλλαξε τις ισορροπίες στο 37’. Ο Μπαγκαλιάνης με εκπληκτικό σουτ από απόσταση, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τιναλίνι, σημειώνοντας ένα απ’ τα καλύτερα γκολ της σεζόν για το 0-1!

Ο Ατανάσοφ στο 41’ εκτέλεσε κόρνερ, με την μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι. Τρία λεπτά μετά, όμως, ήρθε το δεύτερο γκολ για την ομάδα της Λάρισας.

Ο Ουάρντα στην «καρδιά» της άμυνας του Πανσερραϊκού πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2!

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Λύρατζης έκανε σκληρό μαρκάρισμα βρίσκοντας το κεφάλι του Κοσονού. Μετά από εξέταση της φάσης ο μπακ του Πανσερραϊκού αποβλήθηκε και άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Ο Τούπτα στο 85’ με σουτ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι για δεύτερη φορά για την ΑΕΛ.

Κάπως έτσι το ματς ολοκληρώθηκε με εύκολη νίκη της Λάρισας, που ήταν και η πρώτη στη φετινή Super League.

Διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)

Κίτρινες: Νάνελι, Ομεονγκά – Στάικος, Πέρες, Χατζηστραβός.

Κόκκινη: Λύρατζης (45’+1’).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Καλίνιν (58’ Τσαούσης), Μπρουκς, Λιάσος (76’ Ομεονγκά), Γκριν (46’ Γεωργιάδης), Νάνελι, Μπανζάκι (46’ Μάρας), Ιβάν (58’ Καρέλης).

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Ουατταρά, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Στάικος (46’ Χατζηστραβός), Πέρες (73’ Σουρλής), Ατανάσοφ, Πασάς (79’ Γκάρατε), Ουάρντα (62’ Τούπτα), Μούργος (62’ Σαγκάλ).