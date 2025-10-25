Ομάδες

Άρης: Η αποστολή για το ματς με Λεβαδειακό
Onsports Team 25 Οκτωβρίου 2025, 23:53
SUPER LEAGUE

Άρης: Η αποστολή για το ματς με Λεβαδειακό

Με πολλά προβλήματα η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ στο παιχνίδι της Βοιωτίας – Πολλές οι απουσίες για τους «κίτρινους».

Με την προπόνηση, που έγινε το πρωί του Σαββάτου (25/10) στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό στο «Λάμπρος Κατσώνης» (Κυριακή 26/10, 17:00), στο πλαίσιο της 8ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Μανόλο Χιμένεθ μετράει επιστροφές μα και νέες απώλειες, σε σχέση με το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό (1-1) που ήταν το τρίτο συνεχόμενο ματς πρωταθλήματος που οι «κίτρινοι» έμειναν δίχως νίκη.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Φαμπιάνο Λέισμαν, Μάρτιν Φρίντεκ, Ντούντου Ροντρίγκες, Τίνο Καντεβέρε, Μιχάλης Παναγίδης (τραυματίες), Κάρλες Πέρεθ (προέρχεται από τραυματισμό), Μιχάλης Βοριαζίδης, Εμιλιάνο Καράι και Σαραφιανός Παπασαραφιανός.

Αντίθετα, στην αποστολή επιστρέφουν Ούρος Ράτσιτς και Λόβρο Μάικιτς, με τον πρώτο να διεκδικεί και θέση στο αρχικό σχήμα.

Αναλυτικά η αποστολή του Άρη για το ματς με τον Λεβαδειακό: Μάικιτς, Διούδης, Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Μεντίλ, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Ρόουζ, Ράτσιτς, Γένσεν, Μόντσου, Νινγκ, Μισεουί, Σίστο, Μορουτσάν, Μορόν, Αλφαρέλα, Γιαννιώτας, Δώνης, Γαλανόπουλος, Χαρούπας.

 



