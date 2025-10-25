Παναθηναϊκός: Ο ατακαδόρος Μπενίτεθ έκανε Αλαφούζο, δημοσιογράφους να γελάσουν – Η επική ατάκα Σισέ!

INTIME SPORTS

Οnsports team

Ο Ράφα Μπενίτεθ εμφανίστηκε ιδιαίτερα κεφάτος στην επίσημη παρουσία του από τον Παναθηναϊκό και με τις ατάκες του έκανε τον Γιάννη Αλαφούζο και τους εκπροσώπους του Τύπου να γελάσουν, ενώ αποκάλυψε και την επική ατάκα που του είπε ο Τζιμπρίλ Σισέ, κατά τη συνάντηση τους στο Παρίσι.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στην εποχή Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος παρουσιάστηκε επίσημα το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10).

Ο Ισπανός τεχνικός εμφανίστηκε ιδιαίτερα κεφάτος, με τις ατάκες του να κλέβουν την παράσταση. Αρχικά, ο Μπενίτεθ με αφορμή ερώτηση δημοσιογράφου, ο οποίος ξεκίνησε λέγοντας του «καλησπέρα», ο ίδιος ανέφερε με χιούμορ ότι: «Η μοναδική ελληνική λέξη που γνωρίζω είναι το “καλησπέρα” (σ.σ. το είπε στα ελληνικά)».

Στη συνέχεια, μιλώντας για το πρότζεκτ και τις κινήσεις που σκοπεύει να κάνει, δήλωσε ότι: «Αν ο πρόεδρος επιθυμεί να βάλει περισσότερα λεφτά θα το δεχθούμε με χαρά (σ.σ. γέλια)». Μια ατάκα που έκανε τον Γιάννη Αλαφούζο να γελάσει.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του, ο Ράφα Μπενίτεθ αποκάλυψε και την επική ατάκα που του είπε ο Τζιμπρίλ Σισέ, κατά τη διάρκεια τους στο Παρίσι. «Συνάντησα τον Σισέ στο Παρίσι και μου είπε “Πανάθα μόνο”», είπε γελώντας ο έμπειρος τεχνικός, ο οποίος είχε παίκτη τον Γάλλο στη Λίβερπουλ, για μια πενταετία. Μαζί, μάλιστα, κατέκτησαν και το Champions League το 2005, στον αξέχαστο τελικό της Κωνσταντινούπολης.

Δείτε το βίντεο με ολόκληρη την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ: