Επιβεβαίωσε την αλλοίωση στο "Βικελίδης" ο Λανουά: «Ήταν πέναλτι για τον Παναθηναϊκό» - Δείτε βίντεο

Onsports Team

Η ανάλυση του αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά δικαιώνει τις διαμαρτυρίες του Παναθηναϊκού για το πέναλτι στον Γερεμέγεφ - Τι είπε για τα υπόλοιπα ματς της Super League.

Ο Στεφάν Λανουά ανέλυσε με βίντεο τις αμφισβητούμενες φάσεις της 7ης αγωνιστικής στη Super League.

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής μεταξύ άλλων στάθηκε στη φάση του μαρκαρίσματος του Ρόουζ στον Γερεμέγεφ, για το οποίο ο Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε έντονα για πέναλτι, λίγα λεπτά πριν από το γκολ της ισοφάρισης του Άρη, με το σκορ να είναι στο 0-1.

Ο Λανουά δικαίωσε εκ των υστέρων τους «πράσινους» λέγοντας ότι πράγματι υπήρξε πέναλτι και θα έπρεπε να έχει παρέμβει το VAR. Παράλληλα, σχολιάζει το πέναλτι του Ολυμπιακού στη Λάρισα, ενώ δεν έχει καμία φάση από το ντέρμπι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Για τη φάση του Ρόουζ με τον Γερεμέγεφ στο Άρης – Παναθηναϊκός: «Σε αυτήν την περίπτωση ο αμυντικός του Άρη αγκαλιάζει τον αντίπαλό του από τον λαιμό με το αριστερό του χέρι. Αν και το μαρκάρισμα ξεκινάει εκτός μεγάλης περιοχής, συνεχίζεται και εντός αυτής εμποδίζοντας τον επιτιθέμενο να παίξει την μπάλα. Εδώ δεν δόθηκε το πέναλτι, ούτε παρενέβη, όπως αναμενόταν, το VAR».

Για το πέναλτι που δόθηκε στον Ολυμπιακό στο παιχνίδι της Λάρισας: «Μετά από εκτέλεση κόρνερ και ενώ έχει γίνει σουτ προς το τέρμα ο αμυντικός της Λάρισας βρίσκει τη μπάλα με το χέρι εκτρέποντας την από την πορεία της προς το τέρμα. Έχοντας το χέρι του σε αυτή τη θέση ο παίκτης διακινδυνεύει να χτυπήσει η μπάλα σε αυτό και να καταλογιστεί πέναλτι. Το var παρενέβη σωστά και συνέστησε στον διαιτητή in field review ώστε να καταλογιστεί το πέναλτι».

Για το πέναλτι που κέρδισε ο Πανσερραϊκός στο παιχνίδι με τον Βόλο: «Μετά από σουτ προς το τέρμα ο αμυντικός του Βόλου βρίσκει την μπάλα με το αριστερό του χέρι, το οποίο είναι μακριά από το σώμα του. Η θέση του χεριού του κάνει το σώμα του αφύσικα μεγαλύτερο. Το VAR έκανε σωστή παρέμβαση και συνέστησε on-field review στον διαιτητή, ώστε να καταλογίσει το αναμενόμενο πέναλτι».

Για το πέναλτι που κέρδισε ο Παναιτωλικός στο ματς με τον ΟΦΗ και την κόκκινη που δέχθηκε ο Ανδρούτσος: «Σε αυτή την περίπτωση ο αμυντικός του ΟΦΗ μετά από σέντρα, βρίσκει με το δεξί του χέρι τον αντίπαλο στο πρόσωπο. Ο αμυντικός δεν βρίσκει ποτέ την μπάλα και αναμενόμενα δέχεται δεύτερη κίτρινη κάρτα για αντικανονική χρήση του χεριού του. Ο διαιτητής σωστά καταλόγισε το πέναλτι, όπως και περιμέναμε».