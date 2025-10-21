ΠΑΟΚ: Η μαγική προσποίηση του Κωνσταντέλια στον Στρακόσια από drone – Δείτε βίντεο

Onsports Team

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας χάρισε ακόμη μία στιγμή ποδοσφαιρικής μαγείας στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ο ΠΑΟΚ επικράτησε της ΑΕΚ και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της Σούπερ Λίγκας

Το τελευταίο ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (0-2) σημαδεύτηκε από τη νέα στιγμή ποδοσφαιρικής μαγείας του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος φρόντισε να προσφέρει στο φίλαθλο κοινό ακόμη μία αριστουργηματική ενέργεια, που σπάνια βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα.

Με μία προσποίηση που άφησε άπαντες άναυδους, ο 22άχρονος μεσοεπιθετικός ξεπέρασε τον Θωμά Στρακόσια και πλάσαρε με ψυχραιμία σε κενή εστία, «σφραγίζοντας» τη μεγάλη νίκη του «δικεφάλου του Βορρά».

Η φάση άρχισε από το ασφυκτικό πρέσινγκ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς που ανάγκασε τον Αρόλντ Μουκουντί σε λάθος. Ο Κωνσταντέλιας διάβασε τη φάση, έτρεξε, πρόλαβε την έξοδο του Στρακόσια και με μία κίνηση που θύμισε τους κορυφαίους της Ευρώπης, αποσυντόνισε τον τερματοφύλακα της «ένωσης» και με μία απλή επαφή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η φάση αποτελεί αντικείμενο θαυμασμού και σχολιασμού στα κοινωνικά δίκτυα τις τελευταίες ώρες, με πολλά βίντεο να έχουν γίνει viral. Ξεχωρίζει πλάνο από drone που κατέγραψε την προσποίηση και έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στο TikTok, ξεπερνώντας ήδη τις 50.000, με τους φιλάθλους να αποθεώνουν τον υψηλό δείκτη ευφυΐας του ταλαντούχου άσου.