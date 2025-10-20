Κωνσταντέλιας βγαλμένος από το… Λούβρο: Η νέα παράσταση του νεαρού αρτίστα - Δείτε βίντεο

Onsports Team

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ : Η ποδοσφαιρική Ελλάδα υποκλίνεται ξανά στο ταλέντο του Γιάννη Κωνσταντέλια, μετά τα μαγικά πράγματα που έκανε στη Νέα Φιλαδέλφεια

Μεγάλη ικανοποίηση επικρατεί στις τάξεις του ΠΑΟΚ, μετά το μεγάλο «διπλό» επί της ΑΕΚ (0-2) στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου επικράτησε κατά κράτος της «ένωσης» και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της Σούπερ Λίγκας, έχοντας αποκομίσει μονάχα κέρδη εν όψει της απαιτητικής συνέχειας.

Οι διακριθέντες ήταν αρκετοί, αν όχι όλοι. Όμως, ξεχώρισε ξανά ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Όλοι μιλούν για την προσποίηση στο δεύτερο γκολ του «δικεφάλου», όμως, η αλήθεια είναι πως προσέφερε πολλά περισσότερα (και) στη χθεσινή αναμέτρηση.

Με μία αύρα μοναδική και το χαμόγελο στα χείλη, κατορθώνει να κρατά ζωντανό τον ρομαντισμό σε κάθε του επαφή με τη μπάλα. Ορισμένες φορές, ιδιαίτερα σε κάποια σόλο που μόνο εκείνος έχει οραματιστεί εκείνη την ώρα, αισθάνεσαι ότι είναι βγαλμένος από το… μουσείο του Λούβρου, από όπου εκλάπησαν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας το πρωί της Κυριακής (20/10).

Το ασύλληπτο είναι, όμως, ο 22άχρονος μεσοεπιθετικός ολοκλήρωσε τον χθεσινό αγώνα χωρίς πετυχημένη ντρίμπλα, σύμφωνα με τη στατιστική. Η καρτέλα του γράφει 0/3 ντρίμπλες και αυτό έχει συμβεί διότι η στατιστική δεν μπορεί να μετρήσει ως ντρίμπλα την προσποίηση στον Στρακόσα με την οποία τον «αδειάζει» και πετυχαίνει ένα από τα ευκολότερα γκολ της καριέρας του.