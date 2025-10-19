AEK για Λανουά: «Δεν υπήρξε προπηλακισμός, φιλοξενούμε τους πάντες με τον καλύτερο τρόπο»

INTIME SPORTS

Η ΠΑΕ ΑΕΚ πήρε θέση για το περιστατικό που υπήρξε με τον Στεφάν Λανουά στην «OPAP Arena».

Ο Στεφάν Λανουά πήγε στη Νέα Φιλαδέλφεια για να δει το ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ.

Ο Γάλλος επικεφαλής της ΚΕΔ, φέρεται να δέχτηκε φραστική επίθεση, με την ΕΠΟ να παίρνει θέση για το θέμα, τονίζοντας πως περιμένει από την ΠΑΕ ΑΕΚ να συμβάλει στον εντοπισμό την τιμωρία των υπαίτιων. Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΠΟ, υπήρξε προπηλακισμός πριν αρχίσει η αναμέτρηση.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ πήρε θέση για το περιστατικό ξεκαθαρίζοντας ότι υπήρξε προπηλακισμός του αρχιδιαιτητή, υπογραμμίζοντας ότι: «Φιλοξενούμε τους πάντες με τον καλύτερο τρόπο».

Η θέση της ΑΕΚ:

«Ο κ. Λανουά φιλοξενήθηκε στο VVIP Lounge του γηπέδου, σε απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον.

Στο ίδιο Lounge λίγες θέσεις δίπλα του φιλοξενήθηκαν στελέχη και μέλη της αποστολής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ χωρίς κανένα πρόβλημα.

Στο ίδιο σημείο του γηπέδου, έχει φιλοξενηθεί σχεδόν όλες τις φορές που έχει επισκεφθεί το γήπεδό μας.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τους πάντες με τον καλύτερο τρόπο, κι αυτό έπραξε και τώρα με όλους τους αξιωματούχους, την αποστολή του ΠΑΟΚ και την οικογένεια Σαββίδη.

Δεν υπήρξε προπηλακισμός, Υπήρξε μεμονωμένα φραστικό περιστατικό απο το κάτω διάζωμα (κάτω όροφος).

Ο ίδιος ο κ. Λανουά επέλεξε να αποσυρθεί στο Lounge και να παρακολουθήσει τον αγώνα από την τηλεόραση που υπήρχε στο χώρο. Στο ημίχρονο αποφάσισε να κατέβει στον χώρο των αποδυτηρίων και στην συνέχεια αποχώρησε από το γήπεδο. Η ΑΕΚ πάντα συνεργάζεται και κινείται θεσμικά για τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους φιλοξενούμενους».