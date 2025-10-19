Super League Βαθμολογία: Κορυφή για τον ΠΑΟΚ, υποχώρησε στο -8 ο Παναθηναϊκός

Onsports Team

Η μεγάλη νίκη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στέλνει τους Θεσσαλονικείς στην πρώτη θέση, με την Ένωση και τον Ολυμπιακό να ακολουθούν – Χαμένο έδαφος για τον Παναθηναϊκό – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής της 7ης αγωνιστικής στη Super League. Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν στη Νέα Φιλαδέλφεια την ΑΕΚ και «σκαρφάλωσαν» στους 17 βαθμούς, όντας μόνοι πρώτοι πλέον μετά το δεύτερο ντέρμπι που πήραν (προηγούμενη αγωνιστική είχαν νικήσει τον Ολυμπιακό).

Η Ένωση έμεινε στους 16 βαθμούς όσους έχει και ο Ολυμπιακός, έτσι οι δύο ομάδες που θα αναμετρηθούν την επόμενη αγωνιστική, είναι μαζί στη 2η θέση.

Χαμένο έδαφος για τον Παναθηναϊκό που με το 1-1 κόντρα στον Άρη είναι στους 9 βαθμούς, ενώ οι Θεσσαλονικείς έφτασαν στους 11. Έτσι το «τριφύλλι» βρίσκεται με αγώνα λιγότερο στο -8 από την κορυφή.

Ο Βόλος που νίκησε τον Πανσερραϊκό ανέβηκε 4ος (12 βαθμοί), ενώ ο Asteras Aktor έμεινε στην τελευταία θέση με 3 βαθμούς αφού δε νίκησε ούτε την Κηφισιά (2-2).

Super League – 7η αγωνιστική

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

ΑΕΛ – Ολυμπιακός 0-2

Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Asteras Aktor – Κηφισιά 2-2

Βόλος – Πανσερραϊκός 2-1

Άρης – Παναθηναϊκός 1-1

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Π.Α.Ο.Κ. 17



2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 16

3. Α.Ε.Κ. 16

4. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 12

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 11

6. ΑΡΗΣ 11

7. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 9 (6 αγ.)

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 8

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 7

10. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 6

11. Ο.Φ.Η. 6 (6 αγ.)

12. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5

13. Α.Ε.Λ. 4

14. ASTERAS AKTOR 3

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8η)

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

17:00 Κηφισιά – Παναιτωλικός

19:30 Πανσερραϊκός – ΑΕΛ

20:00 ΟΦΗ – Ατρόμητος

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

17:00 Λεβαδειακός – Άρης

17:30 Παναθηναϊκός – Asteras Aktor

19:30 ΠΑΟΚ – Βόλος

21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ