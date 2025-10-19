Άρης - Παναθηναϊκός: Το πλάνο του Κόντη για τη μάχη της Θεσσαλονίκης

Onsports Team

Άρης - Παναθηναϊκός: Οι επιλογές που έχει στο μυαλό του ο Χρήστος Κόντης για την ενδεκάδα των πράσινων.

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην αγωνιστική δράση με ένα κρίσιμο παιχνίδι.

Το Τριφύλλι παίζει απόψε (19/10, 19:30, Novasports Prime) στο «Κλ. Βικελίδης» με τον Άρη για την 7η αγωνιστική της Super League, με τις δύο ομάδες να έχουν έναν εξίσου μεγάλο «πρέπει» για νίκη για διαφορετικούς λόγους.

Οι «πράσινοι» εκμεταλλεύτηκαν την διακοπή για να δουλέψουν με το νέο τους προπονητή Χρήστο Κόντη για πρώτη φορά έχοντας συνεχόμενες μέρες προπονήσεων, έστω και με τις απουσίες των διεθνών.

Βέβαια, η ιστορία με τον Ράφα Μπενίτεθ είναι δεδομένο πως μόνο καλό δεν έκανε στα πράσινα αποδυτήρια. Παράλληλα, ο Έλληνας τεχνικός είδε το απουσιολόγιό του να μην αδειάζει καθόλου στο διάστημα αυτό, αφού οι Πελίστρι, Ντέσερς, Ρενάτο Σάντσες και Μπόκος έμειναν εκτός από το ματς με τους «κιτρίνους».

Ο Έλληνας τεχνικός αναμένεται να παρατάξει στο «Κλ. Βικελίδης» μία ενδεκάδα με όλες του τις βασικές επιλογές έχοντας παράλληλα τους παίκτες του φρέσκους για πρώτη φορά απ' όταν ανέλαβε.

Ο Λαφόν θα είναι λογικά κάτω από τα δοκάρια, παρά την ετοιμότητα του Ντραγκόφσκι. Στο κέντρο της άμυνας προβάδισμα έχουν οι Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά, ενώ στα άκρα οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή ο Τσιριβέγια αναμένεται να ξεκινήσει στο «6», με τον Τσέριν να παίρνει θέση στο «8» και τον Μπακασέτα στο «10».

Στα «φτερά» τον πρώτο λόγο έχουν οι Τετέ και Τζούρισιτς, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα ξεκινήσει ο Σφιντέρκσι.