AEK – ΠΑΟΚ: Προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, τελευταία στιγμή για Μουκουντί
Onsports Team 18 Οκτωβρίου 2025, 21:10
SUPER LEAGUE

AEK – ΠΑΟΚ: Προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, τελευταία στιγμή για Μουκουντί

Ερωτηματικό παραμένει η συμμετοχή του Καμερουνέζου αμυντικού στο ντέρμπι της Ένωσης με τους Θεσσαλονικείς.

Τελευταία προπόνηση πριν τη μεγάλη «μάχη» για την ΑΕΚ. Η Ένωση ολοκλήρωσε την προετοιμασία της, με δουλειά στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής για την Super League: Στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Νίκολιτς έχει ουσιαστικά έναν «πονοκέφαλο» κι αυτός είναι ο Άρολντ Μουκουντί. Ο Καμερουνέζος αμυντικός αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα από το ματς με την Κηφισιά. Ακολούθησε ξεχωριστό πρόγραμμα τις τελευταίες μέρες και η συμμετοχή του θα κριθεί ώρες πριν τη σέντρα του ματς με τον ΠΑΟΚ.

Το θετικό για τον Σέρβο τεχνικό της Ένωσης, είναι πως έχει κανονικά στη διάθεσή του, τους Γιόβιτς και Ρότα. Αμφότεροι είχαν προβλήματα από τα ματς των Εθνικών τους ομάδων, αλλά τα ξεπέρασαν και είναι διαθέσιμοι. Το ίδιο και ο Μαρίν.

Μοναδικοί δεδομένα απόντες, είναι ο Ρέλβας που θα εκτίσει ποινή λόγω τιμωρίας, καθώς και οι Ζίνι-Περέιρα.

 

 



