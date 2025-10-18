Ιταλός δημοσιογράφος βάζει… φωτιά: Προτάθηκε στη Νότιγχαμ ο Μπενίτεθ

Onsports Team

Ο Ισπανός τεχνικός που φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα προτάθηκε στη Φόρεστ για τη θέση του προπονητή.

Παναθηναϊκός και Ράφα Μπενίτεθ, φαίνεται πως έχουν… δώσει τα χέρια για να συνεργαστούν. Με συμβόλαιο που θα πλησιάζει τα 4 εκατ. το χρόνο – μαζί με το επιτελείο – διάρκειας 2,5 ετών. Μια ανάρτηση Ιταλού δημοσιογράφου, όμως, περιπλέκει το θέμα.

Ο Νικολό Σκίρα συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο «Χ», αποκάλυψε πως ο 65χρονος τεχνικός προτάθηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ για τη θέση του προπονητή.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου απολύθηκε μετά την ήττα από την Τσέλσι. Ο Ιταλός ρεπόρτερ θεωρεί τον Ίβηρα ως έναν απ’ τους υποψήφιους διαδόχους του. Όλα αυτά σε μια εποχή που φερόταν ο Μπενίτεθ να είναι έτοιμος να υπογράψει και να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό.