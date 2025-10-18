Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ιταλός δημοσιογράφος βάζει… φωτιά: Προτάθηκε στη Νότιγχαμ ο Μπενίτεθ
Onsports Team 18 Οκτωβρίου 2025, 18:13
SUPER LEAGUE

Ιταλός δημοσιογράφος βάζει… φωτιά: Προτάθηκε στη Νότιγχαμ ο Μπενίτεθ

Ο Ισπανός τεχνικός που φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα προτάθηκε στη Φόρεστ για τη θέση του προπονητή.

Παναθηναϊκός και Ράφα Μπενίτεθ, φαίνεται πως έχουν… δώσει τα χέρια για να συνεργαστούν. Με συμβόλαιο που θα πλησιάζει τα 4 εκατ. το χρόνο – μαζί με το επιτελείο – διάρκειας 2,5 ετών. Μια ανάρτηση Ιταλού δημοσιογράφου, όμως, περιπλέκει το θέμα.

Ο Νικολό Σκίρα συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο «Χ», αποκάλυψε πως ο 65χρονος τεχνικός προτάθηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ για τη θέση του προπονητή.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου απολύθηκε μετά την ήττα από την Τσέλσι. Ο Ιταλός ρεπόρτερ θεωρεί τον Ίβηρα ως έναν απ’ τους υποψήφιους διαδόχους του. Όλα αυτά σε μια εποχή που φερόταν ο Μπενίτεθ να είναι έτοιμος να υπογράψει και να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2: Επέστρεψε στο ματς κι έφυγε με βαθμό η ομάδα της Βοιωτίας
8 λεπτά πριν Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2: Επέστρεψε στο ματς κι έφυγε με βαθμό η ομάδα της Βοιωτίας
SUPER LEAGUE
AEK – ΠΑΟΚ: Προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, τελευταία στιγμή για Μουκουντί
37 λεπτά πριν AEK – ΠΑΟΚ: Προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, τελευταία στιγμή για Μουκουντί
SUPER LEAGUE
ΠΑΕ Ατρόμητος: «Η σύλληψη του προέδρου μας οφείλεται σε τυπικούς λόγους»
1 ώρα πριν ΠΑΕ Ατρόμητος: «Η σύλληψη του προέδρου μας οφείλεται σε τυπικούς λόγους»
BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: Ιστορική νίκη για τη Μύκονο, «διπλό» στην έδρα του Ηρακλή
2 ώρες πριν Greek Basketball League: Ιστορική νίκη για τη Μύκονο, «διπλό» στην έδρα του Ηρακλή
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Το μεγάλο φινάλε του Να με λες μαμά: Η Μαρία Κίτσου τιμωρείται, αλλά κερδίζει την κόρη της