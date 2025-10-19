Δεύτερος καλύτερος Ασιάτης του 2025 ο Ταρέμι – Κορυφαίος ο Λι Κανγκ-ιν της Παρί Σεν Ζερμέν

Onsports Team

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού ανέβηκε στο βάθρο ως δεύτερος κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Ασίας για το 2025.

Ο 24χρονος επιθετικός τη Παρί Σεν Ζερμέν, Λι Κανγκ-ιν κέρδισε το βραβείο του Ασιάτη Παίκτη της Χρονιάς (2025) που αγωνίζεται στο εξωτερικό, επικρατώντας του Ιρανού επιθετικού Μεχντί Ταρέμι (Ίντερ/Ολυμπιακός) και του στενό του φίλου , Ιάπωνα επιθετικού της Ρεάλ Σοσιδεδάδ, Κούμπο Τακεφούσα, που ανέβηκαν στο βάθρο των βραβείων της AFC που διοργάνωσε η NEOM.

Οι τρεις τους ήταν υποψήφιοι για τα βραβείο του Διεθνούς Παίκτη της Χρονιάς της AFC, που έχουν κατακτήσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια επίσης οι Νοτιοκορεάτες Σον Χέουνγκ-μιν (το 2019 και το 2023) και ο Κιμ Μιν-τζε (το 2022). Ο Μεχντί Ταρέμι ήταν ανάμεσα στους τρεις υποψηφίους το 2022 και το 2023.

Ο Λι Κανγκ-ιν απόλαυσε μια νικηφόρα περασμένη σεζόν. Η Παρί Σεν Ζερμέν εξασφάλισε πρόωρα τον τίτλο της Ligue 1, πετυχαίνοντας τον τέταρτο συνεχόμενο τίτλο πρωταθλήματος, ενώ σήκωσε επίσης τα τρόπαια Trophée des Champions και Coupe de France. Επιπλέον, η Παρί Σεν Ζερμέν ολοκλήρωσε το τελευταίο κομμάτι του παζλ κερδίζοντας το πολυαναμενόμενο Champions League (UCL), συντρίβοντας (5-0) την Ίντερ στον τελικό.

Ο Λι Κανγκ-ιν έγινε ο δεύτερος Νοτιοκορεάτης που κέρδισε το UCL, μετά τον Παρκ Τζι-σουνγκ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σεζόν 2007-2008).